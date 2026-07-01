Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

Sandro Tonali ficha por el Tottenham tras un acuerdo con el Newcastle de hasta 100 millones de libras

S. Tonali
Newcastle
Fichajes
Tottenham
Premier League

El Tottenham ha acordado fichar a Sandro Tonali, del Newcastle, en una operación que podría alcanzar los 100 millones de libras. El internacional italiano se mudará al norte de Londres y se convertirá en el fichaje más caro del club, reforzando un centro del campo en reconstrucción.

  • Detalles del traspaso récord

    Según The Athletic, el Tottenham ha cerrado un acuerdo histórico para fichar a Tonali por 92,5 millones de libras, más 7,5 millones en bonificaciones por clasificar a la Liga de Campeones. Si se cumplen todas las condiciones, el importe total superará los 85 millones que, según se informa, el Tottenham pagará al West Ham por Mateus Fernandes, lo que convertiría a Tonali en el fichaje más caro de la historia del club.


    • Anuncios
  • Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    La reconstrucción del centro del campo del Tottenham

    El Tottenham ha tenido un verano de fichajes intenso. Andy Robertson y Marco Senesi llegaron como agentes libres, y Jan Paul van Hecke procedente del Brighton por 52 millones de libras.

    Tonali y Fernandes se suman a un mediocampo que ya cuenta con Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Archie Gray y Lucas Bergvall.

    Sin embargo, Bergvall ha expresado su deseo de buscar un nuevo reto. La llegada de Tonali aporta experiencia y calidad, garantizando la profundidad necesaria para competir en varios frentes.

  • Superar los reveses del pasado en el Newcastle

    Tonali fichó por el Newcastle procedente del Milán en julio de 2023 por unos 60,5 millones de libras. En octubre de ese año fue suspendido diez meses por la Federación Italiana por infringir normas sobre apuestas. Se perdió el resto de su primera temporada y la Euro 2024.

    Desde su regreso en agosto de 2024 ha jugado 110 partidos con el Newcastle, marcado 10 goles y dado 10 asistencias, muchas junto a Bruno Guimaraes. La temporada pasada disputó 53 encuentros, anotó tres goles y ayudó al equipo a acabar duodécimo en la Premier League y llegar a los octavos de la Liga de Campeones.

  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Qué le depara el futuro a Tonali?

    Tonali no jugará en el Mundial de este verano en Estados Unidos, Canadá y México, pues Italia no se clasificó. Ahora se centrará en cerrar su fichaje por el Tottenham y, una vez confirmado, se unirá de inmediato a sus nuevos compañeros para la pretemporada.