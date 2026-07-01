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Sandro Tonali ficha por el Tottenham tras un acuerdo con el Newcastle de hasta 100 millones de libras
Detalles del traspaso récord
Según The Athletic, el Tottenham ha cerrado un acuerdo histórico para fichar a Tonali por 92,5 millones de libras, más 7,5 millones en bonificaciones por clasificar a la Liga de Campeones. Si se cumplen todas las condiciones, el importe total superará los 85 millones que, según se informa, el Tottenham pagará al West Ham por Mateus Fernandes, lo que convertiría a Tonali en el fichaje más caro de la historia del club.
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La reconstrucción del centro del campo del Tottenham
El Tottenham ha tenido un verano de fichajes intenso. Andy Robertson y Marco Senesi llegaron como agentes libres, y Jan Paul van Hecke procedente del Brighton por 52 millones de libras.
Tonali y Fernandes se suman a un mediocampo que ya cuenta con Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Archie Gray y Lucas Bergvall.
Sin embargo, Bergvall ha expresado su deseo de buscar un nuevo reto. La llegada de Tonali aporta experiencia y calidad, garantizando la profundidad necesaria para competir en varios frentes.
Superar los reveses del pasado en el Newcastle
Tonali fichó por el Newcastle procedente del Milán en julio de 2023 por unos 60,5 millones de libras. En octubre de ese año fue suspendido diez meses por la Federación Italiana por infringir normas sobre apuestas. Se perdió el resto de su primera temporada y la Euro 2024.
Desde su regreso en agosto de 2024 ha jugado 110 partidos con el Newcastle, marcado 10 goles y dado 10 asistencias, muchas junto a Bruno Guimaraes. La temporada pasada disputó 53 encuentros, anotó tres goles y ayudó al equipo a acabar duodécimo en la Premier League y llegar a los octavos de la Liga de Campeones.
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¿Qué le depara el futuro a Tonali?
Tonali no jugará en el Mundial de este verano en Estados Unidos, Canadá y México, pues Italia no se clasificó. Ahora se centrará en cerrar su fichaje por el Tottenham y, una vez confirmado, se unirá de inmediato a sus nuevos compañeros para la pretemporada.