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Sandro Tonali cierra su fichaje por el Tottenham por 100 millones de libras, y el centrocampista italiano explica la «magia» que le convenció para dejar el Newcastle y marcharse al norte de Londres
Los Spurs se gastan una fortuna en una estrella italiana
El equipo londinense ofreció primero 80 millones de libras (107 millones de dólares), rechazado por los Magpies, pero acabó pagando 92,5 millones de libras más 7,5 millones en variables. Tonali, cortejado por varios clubes europeos, admitió que una larga charla con su nuevo técnico le facilitó la decisión.
Los dos italianos comparten un vínculo a través del Brescia, el club en el que Tonali saltó a la fama y la ciudad natal de De Zerbi. Al hablar de su decisión de fichar por el club, Tonali declaró: «Estoy muy contento de estar aquí. Se decía que había cuatro o cinco clubes interesados, pero para mí solo había uno. Hablé con el entrenador durante casi dos horas sobre el club, la afición, el estadio y nuestro fútbol. Fue como magia, porque supe de inmediato que tenía que fichar por el Tottenham. He jugado contra el Tottenham varias veces y siempre he encontrado un ambiente fantástico creado por una afición magnífica. Estoy deseando que empiece la temporada».
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De Zerbi ficha a su principal objetivo
Para De Zerbi, fichar a Tonali es más que una mejora táctica: es reencontrarse con un jugador que ha seguido desde sus inicios en Italia. El técnico de los Spurs cree que su llegada transformará el centro del campo del equipo londinense.
De Zerbi celebró el fichaje y declaró: «Sandro es un jugador especial y un gran fichaje para nuestro club. Llevo mucho tiempo siguiéndole, ya que se formó en las categorías inferiores del club de mi ciudad natal, el Brescia, y estoy muy contento de poder trabajar con él ahora. Dadas sus cualidades, este verano hubo mucho interés por Sandro. Sin embargo, él dejó muy claro su deseo de fichar por el Tottenham, y sé que a nuestra afición le encantará lo que aporta al equipo».
Una despedida agridulce de Tyneside
Tonali deja St James' Park como un héroe tras ayudar al Newcastle a acabar con 70 años sin títulos, ganando la Carabao Cup 2025. A pesar de una sanción de 10 meses por apuestas al inicio de su etapa, el centrocampista forjó un fuerte vínculo con la afición y con el entrenador Eddie Howe. En un emotivo adiós, agradeció a quienes le apoyaron en todo momento.
«Hace tres años llegué al Newcastle sin saber muy bien qué esperar. Hoy ha llegado el momento de decir adiós y me cuesta encontrar las palabras adecuadas», escribió Tonali.
«Quiero empezar dando las gracias al club. A la gente que trabaja cada día y a la que nadie ve en el campo de entrenamiento, a todos los que me acogieron y me hicieron sentir como en casa desde el primer día. Gracias al cuerpo técnico y a mis compañeros por creer en mí y ayudarme a crecer. Mención especial para el entrenador, Eddie, que ha sido una auténtica figura de referencia y que siempre me ha respaldado a lo largo de este viaje».
«Pero, sobre todo, quiero dirigirme a la afición. Cuando las cosas se pusieron difíciles para mí, vosotros estuvisteis ahí. Nunca me sentí solo. Lo noté cada vez que pisé St James’ Park. Eso lo llevaré conmigo el resto de mi vida».
«Juntos logramos algo que esta ciudad esperaba desde hacía décadas. Aquel día en Wembley fue especial, un momento histórico que compartimos. Para los aficionados que nunca dejaron de creer, de animar y de estar en los momentos más difíciles, ese trofeo fue para vosotros».
«El fútbol me trajo a Newcastle. Hoy me voy con mi mujer y nuestro hijo, que nació durante mi estancia aquí. Esta ciudad me ha dado más que fútbol: un hogar, momentos inolvidables y personas a las que siempre estaré agradecido. Gracias por todo».
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Experiencia europea y calidad técnica
La directiva de los Spurs, liderada por el director deportivo Johan Lange, ve necesaria la inversión de 100 millones de libras para competir en la cima de la Premier League. El palmarés de Tonali, con un título de la Serie A con el AC Milan y experiencia en la Liga de Campeones, aporta la experiencia de élite que el equipo necesita.
Lange destacó las cualidades que convirtieron al jugador de 26 años en un fichaje prioritario y afirmó: «Sandro es uno de los mejores centrocampistas de Europa y estamos encantados de darle la bienvenida al club. Posee una calidad técnica excepcional, auténtica inteligencia futbolística y el carácter necesario para rendir al máximo en un entorno exigente y de gran presión. Su experiencia en competiciones nacionales y europeas reforzará al equipo, y su energía y compromiso entusiasmarán a nuestra afición. Esperamos verle estrenar nuestra camiseta «Lilywhite»».
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