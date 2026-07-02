Sandro Tonali atribuye su fichaje por el Tottenham a su estilo de vida, a su familia y a Roberto De Zerbi, y confirma su salida del Newcastle

El Tottenham ha fichado a Tonali por 100 millones de libras. El centrocampista italiano de 26 años reconoció que la presencia de un técnico compatriota en el Tottenham Hotspur Stadium fue decisiva para dejar Tyneside.

En declaraciones a Sky Sport, Tonali explicó: «La negociación se alargó un poco. Teníamos un acuerdo con el Newcastle, hablábamos todos los días y lo conseguimos. Ellos querían lo mejor de mí, nosotros el mejor acuerdo para ellos. Nos despedimos en buenos términos; todos estamos contentos y yo estoy listo para esta nueva aventura».

Sobre su elección, añadió: «De Zerbi fue clave, y también influyeron motivos personales tras tres años en Newcastle. Se lo debe en parte a su origen en Brescia y a su amistad, pero sobre todo a su gran trabajo y compromiso».











