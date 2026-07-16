Tras el partido, el centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, se encaró con el argentino Barco. Este lo empujó, y Nico Paz y Nicolás Otamendi tuvieron que separarlos. Bellingham, muy alterado, siguió insultando a Barco.

Al principio no se supo la causa de la pelea, pero ahora los medios ingleses afirman que Barco ya había reaccionado de forma inadecuada cuando Enzo Fernández marcó el gol del empate, celebrando de manera provocativa ante el banquillo inglés de Thomas Tuchel.

Además, las imágenes muestran que, tras el gol de la victoria de Lautaro Martínez, Barco corrió hacia él y gritó algo en dirección a Bellingham.