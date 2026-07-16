Tras la eliminación de los Three Lions ante la Albiceleste (1-2), Bellingham golpeó en la nuca a Barco, que celebraba el gol.
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¿Sancionarán a Jude Bellingham? El inglés golpeó a Valentin Barco en la semifinal del Mundial
Tras el partido, el centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, se encaró con el argentino Barco. Este lo empujó, y Nico Paz y Nicolás Otamendi tuvieron que separarlos. Bellingham, muy alterado, siguió insultando a Barco.
Al principio no se supo la causa de la pelea, pero ahora los medios ingleses afirman que Barco ya había reaccionado de forma inadecuada cuando Enzo Fernández marcó el gol del empate, celebrando de manera provocativa ante el banquillo inglés de Thomas Tuchel.
Además, las imágenes muestran que, tras el gol de la victoria de Lautaro Martínez, Barco corrió hacia él y gritó algo en dirección a Bellingham.
- Getty
¿Sancionarán a Jude Bellingham por su golpe?
A pesar de ello, el incidente podría tener consecuencias para Bellingham. La FIFA ya ha anunciado que investigará la jugada; en el peor de los casos, el jugador de 23 años se enfrenta a una sanción.
El inglés evitó comentar la jugada y, tras el pitido final, solo mostró su decepción por fallar otra vez en la lucha por la final.
«Es devastador. Quería formar parte de la selección inglesa que por fin lo consiguiera, que por fin cruzara la línea de meta. Lo siento. Cuanto más bonito es el camino, más desgarrador es el final», afirmó Bellingham.
El gol de Anthony Gordon en el 55’ hizo soñar a los Tres Leones con su primera final desde 1966, pero los tantos de Fernández (85’) y Martínez (90’+2’) los eliminaron.
La gestión de cambios de Thomas Tuchel también fue cuestionada.
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