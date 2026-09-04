En un comunicado oficial del club, el director deportivo Tyler Heaps dio la bienvenida al veterano atacante: "Cedric aporta a San Diego FC un nivel increíble de experiencia y una calidad contrastada".

Heaps no tardó en subrayar el pedigrí del delantero al máximo nivel: "Ha construido una carrera sobresaliente compitiendo al más alto nivel en Europa y en el ámbito internacional, y su capacidad para ver puerta de manera constante ha sido una parte definitoria de su juego. Entiende lo que hace falta para rendir en los mayores escenarios y aporta una mentalidad ganadora que será extremadamente valiosa para nuestro grupo".

Añadió: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Cedric y a su familia a San Diego y deseando verle dejar su huella en nuestro club".