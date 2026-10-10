Samuele Inacio había dejado la concentración de la selección italiana con un velo de decepción y, quizá, también con un punto de rabia, por no haber jugado ni un minuto en los cuatro partidos que disputó la Italia de Roberto Mancini contra Bélgica, Turquía (dos veces) y Francia. Después de haber debutado en junio contra Luxemburgo con Silvio Baldini en el banquillo, aunque solo fuera durante un minuto más el descuento, el jugador de la generación 2008 nacido en Bérgamo esperaba tener al menos una oportunidad también en este caso.





De vuelta en Dortmund, Inacio no jugó en el partido empatado 2-2 por el Borussia Dortmund entrenado por Nico Kovac el viernes por la noche contra el Werder Bremen: para Inacio, 90 minutos en el banquillo y un balance de la temporada con el Dortmund que sigue en 3 partidos y 2 goles (ambos en la Copa de Alemania).