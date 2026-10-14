¡De descartado, nada! Samuele Inacio se quedó los 90 minutos en el banquillo durante el empate 2-2 ante el Werder Bremen y encadenó así su 4.º partido consecutivo sin jugar, después de ver la tarjeta roja directa a los 3 minutos de su debut en la Bundesliga contra el Hamburgo.

Nico Kovac parecía incluso haberlo castigado al mandarlo a jugar con el segundo equipo, pero aquel partido fue en realidad el preludio de un ascenso. Ante el Bodo/Glimt, en el segundo partido de la fase liga de la Champions League, el hijo de Pià será titular.