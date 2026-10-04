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imago-sport-1084107618.jpgSports Press Photo
Adhe Makayasa
Traducido por

Samuel Lino envía un mensaje al «mejor del mundo» Vinicius Jr mientras la estrella del Flamengo apunta a un papel habitual con Brasil tras su doblete ante India

S. Lino
Vinicius Junior
India vs Brazil
India
Brazil
Amistosos

Samuel Lino ha admitido que se enfrenta a una feroz competencia para hacerse con un puesto fijo en la banda izquierda de Brasil, pese a su impresionante doblete contra India. El delantero del Flamengo salió desde el banquillo para marcar dos goles en la victoria por 4-0 en un amistoso en Calcuta, pero reconoció sin rodeos que desbancar a la superestrella del Real Madrid Vinicius Junior sigue siendo una tarea monumental.

  • El delantero del Flamengo firma un doblete letal

    Lino demostró su olfato goleador en la escena internacional al firmar un doblete en la segunda parte en la cómoda victoria por 4-0 de Brasil sobre India en el Salt Lake Stadium de Calcuta. El delantero, de 26 años, entró desde el banquillo tras el descanso para sustituir a Vinicius y abrió su cuenta con la absoluta en el minuto 58, después de los tantos previos de Estevao y su compañero en el Flamengo Pedro. El atacante puso la guinda a una actuación dominante del equipo de Carlo Ancelotti al batir al guardameta en el tiempo de descuento.

  • imago-sport-1084117893.jpgNurPhoto

    Celebrando goles junto a su compañera de club

    En declaraciones a GETVtras el pitido final, Lino expresó su satisfacción por la gran actuación de la representación del Flamengo: «Gran victoria de la selección. Estoy feliz por haber podido ayudar, también estoy feliz por el gol de Pedro y por saber que lo marcaron dos jugadores del Flamengo. Demuestra lo bien representado que está el Flamengo. Feliz por la victoria para cerrar bien estos tres partidos».

    Al reflexionar sobre las sofocantes condiciones en Calcuta, el delantero añadió: «30 grados por la noche, 40 grados por la mañana y 35 grados por la tarde. Hace bastante calor aquí, el bochorno y el calor realmente te pesan. Te guste o no, dificulta el ritmo del juego; no siempre se puede jugar a un ritmo alto. El calor es un problema».

  • Reconociendo la batalla de élite en la banda

    Aunque Vinicius recibió la titularidad en la banda izquierda en Calcuta, Lino sigue confiando en su capacidad para pelear por minutos en el ataque de Brasil. Al subrayar su deseo de mantener el nivel en su club, afirmó: «Vuelvo feliz y con confianza. Quiero mantener mi puesto en el club. Sé que la competencia es muy dura. Tenemos a un jugador que es el mejor del mundo en su posición, y tenemos a otros jugadores como Rodrygo. La competencia es muy fuerte. Pero confío en mí, confío en mi trabajo. Seguiré trabajando en mi club para estar siempre presente».

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  • FBL-IND-BRA-FRIENDLYAFP

    La gira asiática se reanuda en noviembre

    El equipo de Ancelotti volverá a reunirse durante el parón internacional de noviembre para disputar un par de partidos amistosos en Kallang, Singapur. Brasil tiene previsto enfrentarse a Japón el 14 de noviembre antes de medirse a la anfitriona Singapur tres días después en el mismo escenario. Ese doble compromiso supone otra valiosa oportunidad para que Lino presente su candidatura e impresione al cuerpo técnico de la selección.

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