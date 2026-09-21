El delantero de 22 años, nacido en Melilla, sufrió una devastadora rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el pasado mes de febrero. La lesión frenó una prolífica racha de forma y obligó al atacante a afrontar un largo periodo de rehabilitación que se prolongó durante más de siete meses.

«223 días después... de vuelta al lugar en el que siempre quise estar. Gracias a Dios por sostenerme durante este camino difícil», publicó el español en su cuenta de Instagram. Estaba claramente emocionado por la acogida que recibió en el Estádio do Dragão, y añadió: «Gracias a mi familia, a mis amigos y a todos los aficionados del Porto por todo el cariño y el apoyo que he recibido durante estos meses».

La publicación recibió comentarios de apoyo de antiguos compañeros de equipo, entre ellos Rodrigo Mora, de la Roma, que respondió con un emotivo mensaje en el que decía: «De verdad te has ganado esto, hermano», lo que refleja el respeto que sigue teniendo dentro del vestuario.



