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¡Sam Kerr hace historia con su primer gol en la NWSL en casi siete años! La exjugadora del Chelsea reescribe los libros de récords en el Gotham FC
Kerr pone fin a la racha negativa de forma espectacular
La jugadora, de 32 años, marcó un gol histórico para el Gotham FC apenas regresó a Estados Unidos. La veterana delantera, fichada en junio tras seis años y medio en el Chelsea, marcó durante el caótico empate contra las Thorns. Fue su gol 78 en temporada regular y el primero en la NWSL desde octubre de 2019. Además, fue su gol número 59 en temporada regular, nuevo récord de la NWSL, superando a Lynn Williams. Marcó en un momento clave de la segunda parte, cuando Portland parecía tomar el control.
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Las Portland Thorns remontan gracias a su cantera
Portland complicó la visita. La delantera novata Renee Lyles, en su debut como titular, empató 1-1 en el 21’ con un gol espectacular que optará a mejor tanto de la semana, tras asistencia de Pietra Tordin, líder de la liga con siete pases de gol.
El ambiente en Portland se calentó mientras las Thorns buscaban ampliar la ventaja, pero el empate de Kerr, menos de diez minutos después, silenció a la afición del Providence Park. La historia dio otro giro en los últimos 17 minutos, cuando Jayden Perry fue expulsada con roja directa por impedir una clara ocasión de gol de Kerr cerca del centro del campo. A pesar de quedarse con diez, las Thorns terminaron siendo superiores, animadas por el emotivo regreso de Morgan Weaver, que jugó por primera vez desde finales de 2024 ante el entusiasmo de la afición local.
Una noche de récords para ambos clubes
El Gotham FC celebró el punto que lo sitúa, de forma provisional, líder de la NWSL, mientras que el Portland alcanzó un hito histórico: las Thorns siguen invictas en casa en 2026 y encadenan 11 partidos ligueros sin perder como locales desde septiembre de 2025.
Para el Gotham, el empate extiende a cuatro su racha invicta y lo ubica, al menos por ahora, por encima del Washington Spirit, que aún tiene compromisos pendientes este fin de semana. Destacó la flexibilidad táctica del equipo de Juan Carlos Amoros, sobre todo tras la temprana pérdida de la defensa Emily Sonnett.
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Preocupaciones por las lesiones y perspectivas de futuro
La principal preocupación del Gotham FC de cara a la próxima semana será el estado físico de Sonnett. Ver cómo se lo llevaban en camilla ha despertado el temor a una baja prolongada, lo que supondría un duro golpe para sus aspiraciones al título. Sin embargo, la profundidad de la plantilla quedó patente al capear el temporal frente a la implacable presión del Portland. Ahora que Kerr ha recuperado oficialmente su olfato goleador, el resto de la liga está en alerta máxima ante la posibilidad de que la superestrella australiana esté lista para liderar la carrera del Gotham FC hacia la conquista de aún más títulos este año.
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