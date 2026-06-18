Sam Kerr está a punto de fichar como agente libre por la NWSL tras dejar el Chelsea

La marcha de Kerr del Chelsea culmina seis años y medio que redefinieron el éxito en la Superliga Femenina. Desde su llegada en 2020, la capitana de las Matildas ha conquistado cinco títulos de la WSL, tres Copas de la FA y tres Copas de la Liga, confirmándose como una de las delanteras más letales del fútbol inglés. La campaña 2025-26, ya recuperada de una larga lesión, cerró con 17 tantos.

Con 32 años, se va como máxima goleadora del club: 116 tantos en 158 partidos. Tras confirmarse su salida, Kerr publicó una emotiva despedida y ya prepara su siguiente paso. Su último acto con las Blues fue decisivo: el único gol en la victoria 1-0 sobre el Manchester United en el cierre de la WSL.



