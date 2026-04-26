Sam Kerr, autora de dos goles para el Chelsea, igualó el récord del club en la goleada de la WSL ante el Everton

En un partido que mostró su gran calidad, Kerr marcó dos goles decisivos y llegó a 63 tantos con el Chelsea en la Superliga Femenina.

Con este logro, empata a su excompañera Fran Kirby como máxima goleadora del club en la competición, lo que refuerza su leyenda en el oeste de Londres.

La australiana abrió el marcador a los seis minutos, aprovechando un pase milimétrico de Erin Cuthbert para batir a Courtney Brosnan. Aunque el Everton amenazó con empatar, el instinto depredador de Kerr en la segunda parte le dio los titulares y el récord.



