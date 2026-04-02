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Yosua Arya

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¡Sam Kerr abandona el Chelsea! La prolífica delantera australiana está a punto de cerrar un espectacular fichaje para volver a la NWSL

S. Kerr
Chelsea FC Women
WSL Serie Primavera
Women's football
Denver Summit FC
NWSL

Según se informa, Sam Kerr está a punto de poner fin a su etapa en el Chelsea para regresar a la NWSL. Se espera que la estrella australiana fiche por el Denver Summit FC, un equipo de nueva creación, tras seis años de dominio en el oeste de Londres.

  • El fin de una era en Kingsmeadow

    Según informa 10 News, en una decisión que causará un gran revuelo en la Superliga Femenina, Kerr estaría dispuesta a abandonar el Chelsea al final de la presente temporada. La internacional australiana, que se ha convertido en el rostro del dominio nacional de las Blues, parece dispuesta a rechazar una renovación de contrato para regresar a Norteamérica con gran repercusión mediática. El futuro de Kerr en Londres ha sido objeto de intensas especulaciones después de que, según se informa, el club solo le ofreciera a la delantera estrella un contrato de un año para continuar más allá de esta temporada. La noticia sale a la luz después de que el Chelsea quedara eliminado de la Liga de Campeones Femenina tras caer ante el Arsenal por un marcador global de 3-2.

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    Colorado se interesa por la estrella de las Matildas

    Ya se conoce el destino del próximo capítulo en la carrera de Kerr. Se espera que la figura de las Matildas encabece la delantera del Denver Summit FC, el nuevo equipo de la NWSL. El conjunto con sede en Colorado se ha consolidado rápidamente como un posible peso pesado, gracias a un grupo de propietarios que incluye a la leyenda de la NFL Peyton Manning y a la campeona olímpica de esquí Mikaela Shiffrin.

    La incorporación de Kerr al Denver supone un gran golpe maestro para la liga estadounidense, que sigue reafirmando su dominio financiero en la escena mundial. Kerr sigue siendo la máxima goleadora de todos los tiempos de la NWSL gracias a sus etapas anteriores en el Sky Blue FC y el Chicago Red Stars, y su regreso se considera una declaración de intenciones para esta competición en auge.

  • Factores personales que motivaron el cambio

    Más allá del reto deportivo, el traslado a Denver ofrece importantes ventajas personales para Kerr. El regreso a Estados Unidos permite a la delantera estar más cerca de su pareja, Kristie Mewis, y de su hijo pequeño, Jagger. Mewis, exinternacional estadounidense, se había mudado anteriormente al West Ham para estar con Kerr en Londres, pero ahora se espera que regrese a su país natal.

    La transición se produce en un momento en el que la NWSL está fichando agresivamente a talentos de Europa. Kerr sigue los pasos de varias compañeras del Chelsea que han cambiado recientemente la WSL por Estados Unidos, entre ellas Catarina Macario y Guro Reiten. Las nuevas normas de la liga sobre «jugadoras de alto impacto» han facilitado estos fichajes récord, garantizando que los mejores talentos del mundo regresen a suelo estadounidense.

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    La atención se centra ahora en los compromisos internacionales

    Aunque aún no se ha concretado su futuro en el club, Kerr sigue siendo una figura clave para la selección australiana. Ha sido designada para capitanear a las Matildas en la próxima Serie FIFA de cuatro naciones que se celebrará en Kenia, donde Australia se enfrentará a Malaui y a Kenia o a la India.

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