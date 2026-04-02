¡Sam Kerr abandona el Chelsea! La prolífica delantera australiana está a punto de cerrar un espectacular fichaje para volver a la NWSL

Ya se conoce el destino del próximo capítulo en la carrera de Kerr. Se espera que la figura de las Matildas encabece la delantera del Denver Summit FC, el nuevo equipo de la NWSL. El conjunto con sede en Colorado se ha consolidado rápidamente como un posible peso pesado, gracias a un grupo de propietarios que incluye a la leyenda de la NFL Peyton Manning y a la campeona olímpica de esquí Mikaela Shiffrin.

La incorporación de Kerr al Denver supone un gran golpe maestro para la liga estadounidense, que sigue reafirmando su dominio financiero en la escena mundial. Kerr sigue siendo la máxima goleadora de todos los tiempos de la NWSL gracias a sus etapas anteriores en el Sky Blue FC y el Chicago Red Stars, y su regreso se considera una declaración de intenciones para esta competición en auge.