Sam Allardyce insta a Harry Maguire a que considere retirarse del proceso de selección para el Mundial tras los «duros» comentarios del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel

El exseleccionador de Inglaterra, Sam Allardyce, ha pedido a Harry Maguire que reconsidere su disponibilidad para la selección tras lo que él considera un trato «duro» por parte de Thomas Tuchel.

Allardyce expresó su decepción por cómo se ha gestionado la situación del veterano y declaró a Footy Accumulators: «Es un poco duro. Harry pasó por una época muy difícil en el Manchester United cuando el club intentó menospreciarlo, especialmente el entrenador de entonces. Ha perdido la capitanía, su puesto en la selección inglesa y ha sido muy criticado en los últimos años. Ha aguantado todas las críticas con entereza y está demostrando que todos se equivocaban».

Añadió: «Si yo estuviera en la posición de Harry, me lo pensaría dos veces antes de irme de concentración. Quizás en su propio perjuicio, Harry ha dicho que los comentarios de Tuchel no supondrían ningún problema. ¡Te hace preguntarte si es demasiado bueno!».







