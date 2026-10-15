Zawieschitzky;

Drexler,

Boma,

Zabransky 5. Noche para olvidar: los delanteros del Milan llegan como trenes. No tiene especial culpa en los goles encajados.

Schmid 4,5: acaba el partido con un dolor de cabeza increíble: Hutchinson lo marea con amagos, bicicletas y regates en espacios reducidos.

Barry 5,5: empieza bien, intentando atacar los espacios, pero acaba superado por los centrocampistas del Milan.

Mazurek 5,5: es sin duda el joven con más talento de los austríacos. Lo intenta con disparos desde lejos, pero sin grandes resultados.

Baidoo 5: actuación discreta de uno de los jugadores más importantes de la plantilla. (desde el 60' Vertessen 5: apenas aparece)

Kitano 5: apenas aparece en ataque; puede y debe hacer más. (desde el 60'Diakite 5,5: no tiene incidencia)

Lindstrom 5,5: el ex del Napoli empieza bien, pero se va diluyendo con el paso de los minutos (desde el 75' Redzic s. c.)

Tabakovic 5: el verdugo de Italia era la principal amenaza, pero nunca apareció. (desde el 75' Camara s. c.)

Entr. Röhl 5: noche para olvidar.