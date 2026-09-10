Hace apenas tres semanas, derrocar a Gianni Infantino del trono de la FIFA era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, tras las puertas cerradas de las reuniones en Rabat y Nyon, todos los cálculos se invirtieron. El presidente, al que sus rivales creían acabado, regresó para desvelar una red de lealtades que había construido a lo largo de diez años, una red que algunos describieron como "imposible de romper" y que hoy le garantiza los votos suficientes para mantenerse en el cargo.

Este giro dramático no dejó al bando de la oposición europea otra opción que cambiar el campo de batalla. Después de que el objetivo fuera derribar al hombre más poderoso del fútbol, el nuevo objetivo pasó a ser más realista y peligroso: no derrocar a Infantino, sino recortar las uñas de la propia presidencia y despojarla de sus poderes absolutos.

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