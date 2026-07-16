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«¡Sálvanos, aficionados de Cristiano Ronaldo!» - IShowSpeed le suplica a Lamine Yamal que lleve a España a la victoria contra Argentina y contra el archirrival de CR7, Lionel Messi, en la final del Mundial
Una súplica desesperada de un gran admirador de Ronaldo
IShowSpeed, fan de Ronaldo, pide a Yamal que detenga a Argentina en la final del 19 de julio para evitar un «desastre» para los seguidores de CR7.
Tras la eliminación de Portugal en octavos, el streamer, que ha seguido todos los partidos, ahora pone sus esperanzas en el joven talento para evitar que la leyenda argentina levante de nuevo el trofeo el 19 de julio.
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El mensaje de Speed a Yamal
Durante una reciente retransmisión en directo compartida en las redes sociales, el emocionado creador dirigió un mensaje concreto al extremo español. Gritó: «No juegues, Lamine; simplemente ve, simplemente gana. Gana contra Argentina en la final del Mundial, Lamine, por favor. Por favor, Lamine. Por favor, Lamine. Sálvame, Lamine Yamal, sálvame. Sálvame del desastre».
La idea de que Messi conquiste su segundo Mundial angustia a este seguidor de Ronaldo, quien añadió: «No soportaría otro año así. Si Messi gana, no tendré qué decir como aficionado de Ronaldo. Así que, Lamine Yamal, sálvanos a los seguidores de Ronaldo».
La batalla entre generaciones
La final es más que un trofeo: un choque de épocas. Messi, con ocho goles y cuatro asistencias, busca consolidar su legado. Ya eliminó a Inglaterra y llevó a Argentina a la final.
En cambio, Yamal, de 19 años, ha marcado un gol y dado una asistencia en siete partidos, pero su capacidad para crear magia sigue siendo la principal arma de España. Para Speed y el bando de Ronaldo, Yamal es la última línea de defensa en el eterno debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos, que sigue dividiendo al fútbol.
- AFP
¿Es la presencia de Speed un mal presagio?
El torneo ha sido una montaña rusa para Speed, cuya ruidosa afición parece maldita. Tras la derrota de Inglaterra ante la Albiceleste, su desesperación crece. La final es su última oportunidad de ver a Messi sin el título que lo alejaría aún más de Ronaldo.
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