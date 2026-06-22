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Paolo Camedda

Traducido por

Salón de la Fama XIV – Pelé, «el Rey del fútbol»: un jugador legendario y el primer mito universal

Brazil
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La historia infinita de Pelé: de la «ginga» en el Santos a los tres Mundiales con Brasil.

«Eres la excepción que confirma mi regla. Eres la única celebridad que, en lugar de durar quince minutos, durará quince siglos».

Cuando Andy Warhol pronunció esas palabras en 1977, el mundo ya conocía al mito. Desde hacía casi veinte años, su sonrisa iluminaba portadas, platós y estadios. Había ganado tres Copas del Mundo, marcado más de mil goles y convertido el fútbol en un espectáculo global. Pero el padre del pop art no hablaba de un campeón deportivo, sino de un fenómeno cultural.

Antes de las redes sociales, los patrocinios millonarios y el término «marca personal», el mundo ya conocía al primer deportista global: Pelé.


  • EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA

    Al principio solo era Dico, el apodo con el que sus padres le llamaban cariñosamente. Nacido el 23 de octubre de 1940 en Três Corações, un pequeño pueblo de Minas Gerais, pasó su infancia en la pobreza, entre sacrificios, sueños y balones improvisados. 

    Sin embargo, será otro apodo el que lo convierta en un mito mundial.

    «A los tres años, mi padre jugaba en el Vasco de São Lourenço —recordaría en su autobiografía de 2006—. Me llevaba a los entrenamientos y yo admiraba a nuestro portero, Bilé. Cada vez que atajaba, gritaba: “¡Bravo, Bilé!”. Como yo tartamudeaba, lo pronunciaba “Pilé” o “Pelé”. Desde entonces, los chicos mayores me llamaron Pelé».

    Al principio no le gustaba; le parecía una burla. Nadie imaginó que esas cuatro letras, fruto de un error en el campo de una pequeña localidad brasileña, se convertirían en uno de los nombres más famosos del siglo XX.

    Décadas después, el presidente Lula lo resumiría así: «Pelé, cuatro letras que unieron a Brasil con el mundo».

    Para entender cómo ocurrió, hay que regresar a Bauru, São Paulo, adonde su familia se mudó en 1946. Allí creció Edson Arantes do Nascimento, hijo de João Ramos do Nascimento (“Dondinho”) y Celeste Arantes, junto a sus hermanos Jair (“Zoca”) y María Lucía. Por un lado, su padre, un exdelantero de gran talento cuya carrera se truncó por una grave lesión de rodilla; por otro, su madre, severa y protectora, decidida a garantizar a sus hijos una vida más estable que la que el fútbol había dado a su marido.

    Dondinho le transmite el amor por el fútbol, mientras Dona Celeste insiste en los estudios y el trabajo. 

    El padre, camillero en el hospital, gana apenas lo necesario; la madre se ocupa de la casa y la educación de los hijos. Al pequeño Dico no le gusta estudiar, así que lustra zapatos, ayuda en casa y juega en la calle con balones de trapo. 

    Dondinho le enseña los fundamentos del fútbol. En 1950, cuando Brasil pierde el Mundial ante Uruguay en el «Maracanazo», Pelé tiene nueve años. Ve llorar a su padre, se acerca y le promete: algún día ganará la Copa del Mundo con Brasil.

    Ocho años después, cumplió su palabra.


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  • EL MOVIMIENTO QUE LO CONVIRTIÓ EN CULPABLE

    Pelé era diferente. Los brasileños lo explican con una palabra: la ginga. Es difícil de traducir, pues no es un gesto técnico concreto. Es una forma de moverse, de equilibrarse y de superar obstáculos con imaginación e improvisación. Viene de la capoeira, la danza-lucha que practicaban los esclavos africanos en Brasil como resistencia cultural, y es su paso básico aplicado al «fútbol bailado».

    Pelé la encarnó como nadie: se balanceaba en vezde correr y anticipaba cada movimiento del balón, haciendo sus acciones impredecibles. En sus cambios de dirección, fintas, giros, toques de talón e irresistibles saltos se mezclaban gracia y potencia, y hacían que su fútbol fuera reconocible en cualquier rincón del planeta.

    Sus cabezazos no eran simples saltos; chilena, media chilena y volea desafiaban más a la gravedad que a los rivales. En él convivían la ligereza del bailarín y la fuerza del luchador, el instinto del chico de Bauru y la inteligencia del campeón.

    Años después, Jorge Valdano intentaría describir esa sensación.

    «Su cuerpo seguía un ritmo ancestral que se fundía con el balón. Su fuerza le permitía hazañas imposibles: parecía subir desde la tierra o bajar del cielo para impactar la pelota de frente, con el portero como víctima y la red como destino».


  • LOS PRIMEROS PASOS CON SANTOS Y BRASIL

    Dondinho pronto se da cuenta del talento de su hijo. A los trece años lo lleva a las categorías inferiores del Bauru, dirigidas por Waldemar de Brito, exjugador de la selección brasileña y cazatalentos. Brito intuye su extraordinario potencial y guía su crecimiento.

    Sus actuaciones atraen pronto a los clubes más importantes, entre ellos el Santos. Tras algunas dudas de Dona Celeste, Waldemar convence a la familia y lo lleva a una prueba que supera con brillantez.

    Tras mudarse a la residencia de Vila Belmiro, Pelé avanza rápidamente. El 7 de septiembre de 1956 debuta con el primer equipoante el Corinthians de Santo André y anota el primero de sus 1.281 goles. En 1957 se hace titular y, el 7 de julio, estrena la camiseta de Brasil marcando en la derrota 2-1 contra Argentina.

    La trayectoria del chico de Bauru apenas empieza, pero la sensación es clara: el fútbol brasileño tiene un nuevo fenómeno.


  • EL MUNDO A LOS PIES DE PELÉ

    El mundo lo descubrió en el verano de 1958. Tenía 17 años, una sonrisa tímida y un talento que en Brasil prometía maravillas. Pero cuando la Seleção llegó a Suecia, Pelé aún no era el protagonista que la historia consagraría.

    Llegó con una lesión en la rodilla y, lejos de su mejor forma, quedó relegado al banquillo en los dos primeros partidos, ante Austria e Inglaterra, mientras el seleccionador Vicente Feola optaba por José Altafini.

    Decisión prudente, quizá inevitable, pero el talento de Pelé no podía permanecer mucho tiempo en el banquillo.

    Para el duelo clave ante la Unión Soviética, Feola lo lanzó al campo junto a Garrincha.

    A partir de ahí, Brasil cambió el rumbo del torneo. En cuartos, ante Gales, Pelé anotó el pase a semifinales. Contra Francia y su goleador Just Fontaine firmó un hat-trick. Después llegó la final contra la anfitriona, Suecia.

    Aquella tarde en Estocolmo, el chico de Bauru dejó de ser una promesa y se convirtió en leyenda.

    Con el marcador 3-1 controló el balón en el área, lo levantó por encima del defensa y lo remató de volea antes de que tocara el suelo. Luego, en los últimos minutos, marcó el quinto con un espectacular cabezazo a contratiempo.

    Era la «ginga» que había aprendido en las calles de Brasil, fútbol convertido en arte. Brasil ganó 5-2 y conquistó su primer Mundial. Al pitido final, Pelé se derrumbó llorando sobre el césped. A su alrededor, sus compañeros celebraban, mientras que al otro lado del océano todo un país por fin se sentía campeón del mundo.

    Había nacido O Rei. 

    En los años siguientes, el Santos se convirtió en el vehículo a través del cual el planeta conocería a Pelé. Hoy estamos acostumbrados a ver todos los partidos por televisión. En los sesenta no era así: para ver el espectáculo había que estar allí.

    El Santos comenzó a viajar: África, Europa, Asia, Oriente Medio y las Américas. El Inter de Angelo Moratti y la Juventus de Umberto Agnelli intentaron ficharlo, pero el Peixe se opuso. Allí donde iba, los estadios se llenaban: la gente quería ver al 10, más que al propio equipo. Pelé se convertía en un mito mundial.

    Pero el Santos no era solo una compañía itinerante; también era una máquina casi perfecta. Con Pelé en la cancha, el club ganó 26 títulos: 10 campeonatos estatales, 6 Taça Brasil, 5 Copas nacionales, 2 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales y 1 Supercopa de Campeones Intercontinentales.

    En 1962, en Chile, Pelé ganó con Brasil su segundo Mundial, aunque como espectador por un desgarro en el aductor que sufrió contra Checoslovaquia. En 1966 sufrió faltas duras que mermaron su juego y Brasil cayó en la fase de grupos. 

    Con el Santos siguió ganando y marcando goles. Jugó cientos de amistosos internacionales y la gente pagaba para ver su espectáculo, al que respondía con regates, túneles, sombreros, cabezazos y tantos espectaculares.

    En esos años nacieron muchas leyendas: la más conocida asegura que, durante la guerra civil nigeriana, se declaró una tregua para que la gente pudiera verle jugar. Nunca un futbolista había sido tan famoso.

    El 19 de noviembre de 1969 llegó el momento más emblemático de su carrera: el gol número mil.

    Semanas antes, Brasil ya contaba los días. Cada encuentro se volvía un evento nacional. En el Maracaná llegó el momento: penalti ante el Vasco da Gama. Pelé se plantó frente al balón, carrerilla y gol.

    El estadio retumbó; el campo se llenó de fotógrafos, periodistas, cámaras y aficionados celebrando. Pero lo que hizo inolvidable aquella noche fueron sus palabras.

    «En este momento de gran emoción, pido que nadie olvide a los niños pobres ni a los necesitados. Defendamos a los más vulnerables. Ayudemos a todos, por el amor de Dios». 

    El campeón dejó paso al hombre y se convirtió en un símbolo nacional.


  • LA ÚLTIMA OBRA MAESTRA: EL MUNDIAL DE 1970

    La última gran obra maestra futbolística de Pelé llegó al año siguiente. México 1970. Para muchos, la selección brasileña más fuerte de todos los tiempos, con Jairzinho, Gérson, Tostão, Rivelino y, por supuesto, Pelé.

    En la final contra Italia llegó una de las imágenes más emblemáticas del deporte: minuto 18, Rivelino centró desde la izquierda, Pelé saltó por encima de Burgnich y cabeceó con una suspensión irreal, batiendo a Albertosi.

    Burgnich, uno de los mejores defensas de la época, admitió: «Antes del partido me decía: es de carne y hueso como todos. Luego comprendí que no era así».

    Como escribió Valdano, al ver aquel remate era imposible saber si subía desde la tierra o bajaba del cielo.

    Boninsegna empató, pero los verdeoro arrollaron hasta el 4-1 final. Pelé también participó en la jugada que permitió a Carlos Alberto marcar el cuarto gol, considerado uno de los más bellos de la historia de los Mundiales. Al final del partido ganó su tercer Mundial, un récord que aún nadie ha igualado.

    Así se selló la leyenda: el 10 brasileño era ya O Rei.

    El 18 de julio de 1971, ante más de cien mil espectadores en el Maracaná, se despidió de la Seleção. Ya lo había ganado todo.

    Al salir ovacionado, tenía solo 30 años y era el máximo goleador de la Seleção con 77 tantos en 92 partidos. Su marca resistió más de medio siglo, hasta que Neymar la superó en septiembre de 2023.


  • MÁS ALLÁ DEL FÚTBOL

    En 1977, cuando Warhol lo retrató en Nueva York, ya había pasado de campeón a icono. A principios de los setenta, el peso de años bajo los focos, las giras interminables y las expectativas de un país lo habían convertido en una responsabilidad constante. En 1974 anunció su retiro del Santos, creyendo que su historia sobre el campo había terminado.

    Pero un año después aceptó la oferta del New York Cosmos de la NASL y asumió su última misión: llevar el fútbol al corazón de Estados Unidos.

    En 1977, tras marcar 37 goles en 64 partidos con el Cosmos y popularizar el fútbol en Estados Unidos, anunciósu adiós.

    El 1 de octubre, en el Giants Stadium de Nueva York, ante más de 75 000 espectadores, se jugó un partido que pareció más una fiesta que un amistoso. En un lado estaba el Cosmos, en el otro el Santos: los dos equipos de su vida. 

    «O Rei» jugó un tiempo con cada camiseta, primero la del Cosmos y luego la del Santos. Al dejar el campo, el fútbol se despidió de uno de sus más grandes intérpretes.

    Tenía 36 años, 1.281 goles marcados —757 en 816 partidos oficiales, con un promedio de 0,93 goles por encuentro—, y un legado imposible de medir con cifras.

    Se convirtió en una celebridad internacional, un símbolo de Brasil y una marca global. Se codeaba con jefes de Estado, artistas y estrellas de cine, demostrando una facilidad única para moverse en ambientes muy distintos.

    Años después lo resumiría así: «Pelé es inmortal. Pelé es un ídolo. Podéis preguntar a cualquier persona del mundo si ha oído hablar alguna vez de Pelé. Nadie dirá jamás que no».

    Hollywood también lo llamó: en 1981 rodó «Fuga hacia la victoria» junto a Sylvester Stallone, Michael Caine y Bobby Moore.

    Su chilena perfecta, con la que selló el 4-4 final como cabo Luis Fernández, se convirtió en una imagen atemporal. Antes de rodar, el director John Huston le dijo: «Tenemos kilómetros de película, falla todo lo que quieras». Él respondió: «Tranquilo, solo necesito un par de metros». Y bastó la primera toma.

    Ese gesto icónico y hermoso alimentó su mito incluso ante quienes nunca habían visto un partido del Santos o de la Seleção. Una vez más, Pelé traspasó las fronteras del fútbol.

    También incursionó en política como ministro de Deportes y luchó contra la corrupción que asfixiaba al fútbol brasileño. Para Brasil fue un símbolo de redención, para el fútbol un embajador y para el mundo una de las primeras celebridades verdaderamente globales.

    A finales del siglo XX llegaron los reconocimientos oficiales: la FIFA, el COI y la IFFHS lo nombraron «Futbolista del siglo».

    Su muerte, el 29 de diciembre de 2022 tras una larga enfermedad, puso fin a su vida terrenal pero no a su leyenda. Brasil declaró tres días de luto nacional y millones de personas en todo el mundo le rindieron homenaje.

    El niño Dico se fue, pero Pelé sigue vivo.

    Al fin y al cabo, como decía Jorge Valdano, cuando O Rei jugaba no se sabía si subía de la tierra o bajaba del cielo.


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