Salón de la Fama XIV – Pelé, «el Rey del fútbol»: un jugador legendario y el primer mito universal

El mundo lo descubrió en el verano de 1958. Tenía 17 años, una sonrisa tímida y un talento que en Brasil prometía maravillas. Pero cuando la Seleção llegó a Suecia, Pelé aún no era el protagonista que la historia consagraría.

Llegó con una lesión en la rodilla y, lejos de su mejor forma, quedó relegado al banquillo en los dos primeros partidos, ante Austria e Inglaterra, mientras el seleccionador Vicente Feola optaba por José Altafini.

Decisión prudente, quizá inevitable, pero el talento de Pelé no podía permanecer mucho tiempo en el banquillo.

Para el duelo clave ante la Unión Soviética, Feola lo lanzó al campo junto a Garrincha.

A partir de ahí, Brasil cambió el rumbo del torneo. En cuartos, ante Gales, Pelé anotó el pase a semifinales. Contra Francia y su goleador Just Fontaine firmó un hat-trick. Después llegó la final contra la anfitriona, Suecia.

Aquella tarde en Estocolmo, el chico de Bauru dejó de ser una promesa y se convirtió en leyenda.

Con el marcador 3-1 controló el balón en el área, lo levantó por encima del defensa y lo remató de volea antes de que tocara el suelo. Luego, en los últimos minutos, marcó el quinto con un espectacular cabezazo a contratiempo.

Era la «ginga» que había aprendido en las calles de Brasil, fútbol convertido en arte. Brasil ganó 5-2 y conquistó su primer Mundial. Al pitido final, Pelé se derrumbó llorando sobre el césped. A su alrededor, sus compañeros celebraban, mientras que al otro lado del océano todo un país por fin se sentía campeón del mundo.

Había nacido O Rei.

En los años siguientes, el Santos se convirtió en el vehículo a través del cual el planeta conocería a Pelé. Hoy estamos acostumbrados a ver todos los partidos por televisión. En los sesenta no era así: para ver el espectáculo había que estar allí.

El Santos comenzó a viajar: África, Europa, Asia, Oriente Medio y las Américas. El Inter de Angelo Moratti y la Juventus de Umberto Agnelli intentaron ficharlo, pero el Peixe se opuso. Allí donde iba, los estadios se llenaban: la gente quería ver al 10, más que al propio equipo. Pelé se convertía en un mito mundial.

Pero el Santos no era solo una compañía itinerante; también era una máquina casi perfecta. Con Pelé en la cancha, el club ganó 26 títulos: 10 campeonatos estatales, 6 Taça Brasil, 5 Copas nacionales, 2 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales y 1 Supercopa de Campeones Intercontinentales.

En 1962, en Chile, Pelé ganó con Brasil su segundo Mundial, aunque como espectador por un desgarro en el aductor que sufrió contra Checoslovaquia. En 1966 sufrió faltas duras que mermaron su juego y Brasil cayó en la fase de grupos.

Con el Santos siguió ganando y marcando goles. Jugó cientos de amistosos internacionales y la gente pagaba para ver su espectáculo, al que respondía con regates, túneles, sombreros, cabezazos y tantos espectaculares.

En esos años nacieron muchas leyendas: la más conocida asegura que, durante la guerra civil nigeriana, se declaró una tregua para que la gente pudiera verle jugar. Nunca un futbolista había sido tan famoso.

El 19 de noviembre de 1969 llegó el momento más emblemático de su carrera: el gol número mil.

Semanas antes, Brasil ya contaba los días. Cada encuentro se volvía un evento nacional. En el Maracaná llegó el momento: penalti ante el Vasco da Gama. Pelé se plantó frente al balón, carrerilla y gol.

El estadio retumbó; el campo se llenó de fotógrafos, periodistas, cámaras y aficionados celebrando. Pero lo que hizo inolvidable aquella noche fueron sus palabras.

«En este momento de gran emoción, pido que nadie olvide a los niños pobres ni a los necesitados. Defendamos a los más vulnerables. Ayudemos a todos, por el amor de Dios».

El campeón dejó paso al hombre y se convirtió en un símbolo nacional.



