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Salma Paralluelo firma por cuatro años con el OL Lyonnes tras dejar el Barcelona
El Lyon ficha a Paralluelo
El Lyon ha confirmado el fichaje de la delantera española Paralluelo, de 22 años, con un contrato de cuatro años hasta 2030. Llega como agente libre tras dejar el Barcelona en junio por la falta de acuerdo para renovar. Es su primera experiencia fuera de España, tras las salidas este verano de Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle.
- AFP
Reencuentro con Jonatan Giraldez
El fichaje de Paralluelo por un equipo francés la reúne con Giraldez, el técnico que la dirigió en su mejor campaña: 34 goles y siete asistencias en la temporada 2023-24. En cuatro temporadas con el Barcelona, la exjugadora del Villarreal marcó 72 goles en 131 partidos y ganó 14 títulos, entre ellos tres Champions y cuatro Ligas F.
Los grandes clubes franceses forman un superequipo
Su llegada refuerza las ambiciones del Lyon de crear una plantilla de estrellas capaz de dominar Europa. La delantera española cierra una sonada campaña de fichajes que ya incluía a Caroline Weir, Maria Luisa Grohs y Johanna Rytting Kaneryd.
- Yigit Örme
Los preparativos de pretemporada comienzan a buen ritmo
La campeona del Mundial se unirá a la pretemporada del Lyon el 27 de julio y será presentada cuatro días después. La delantera, que cerró su etapa en el Barcelona con dos goles en la final de la Liga de Campeones Femenina ante su nuevo equipo, aspira a impactar de inmediato en Francia. Se espera que sea clave en la ofensiva del Lyon, que busca títulos nacionales y europeos en la temporada 2026-27.
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