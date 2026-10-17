La victoria del Chelsea por 2-0 ante el Everton en el Hill Dickinson Stadium quedó empañada por un episodio alarmante protagonizado por el portero Emi Martinez, que tuvo que abandonar el campo en camilla en la segunda parte. El internacional argentino sufrió un fuerte choque con el defensa del Everton Jarrad Branthwaite cuando ambos disputaban un centro. El impacto fue tan fuerte que necesitó más de diez minutos de atención médica sobre el césped. Durante ese tiempo, el estadio quedó en silencio a la espera de noticias sobre el estado del guardameta.

Tras el pitido final, el entrenador del Chelsea, Alonso, trató de calmar los temores al confirmar ante los medios que el jugador de 34 años estaba despierto y consciente cuando fue trasladado fuera del estadio. «Por lo que sé, salió del estadio consciente. Está en el hospital, donde le están haciendo pruebas por precaución. Veremos. Esto es todo lo que sé por ahora», explicó el español.

Aunque las palabras del entrenador supusieron un primer alivio, el club esperará ahora los resultados de las evaluaciones médicas para determinar el alcance de las lesiones sufridas en el choque aéreo.