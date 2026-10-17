Getty Images Sport
Traducido por
«Salió del estadio consciente»: Xabi Alonso informa sobre el estado de Emiliano Martinez después de que el portero del Chelsea fuera retirado en camilla y trasladado al hospital tras un brutal choque
Alonso da novedades sobre el estado de Martinez
La victoria del Chelsea por 2-0 ante el Everton en el Hill Dickinson Stadium quedó empañada por un episodio alarmante protagonizado por el portero Emi Martinez, que tuvo que abandonar el campo en camilla en la segunda parte. El internacional argentino sufrió un fuerte choque con el defensa del Everton Jarrad Branthwaite cuando ambos disputaban un centro. El impacto fue tan fuerte que necesitó más de diez minutos de atención médica sobre el césped. Durante ese tiempo, el estadio quedó en silencio a la espera de noticias sobre el estado del guardameta.
Tras el pitido final, el entrenador del Chelsea, Alonso, trató de calmar los temores al confirmar ante los medios que el jugador de 34 años estaba despierto y consciente cuando fue trasladado fuera del estadio. «Por lo que sé, salió del estadio consciente. Está en el hospital, donde le están haciendo pruebas por precaución. Veremos. Esto es todo lo que sé por ahora», explicó el español.
Aunque las palabras del entrenador supusieron un primer alivio, el club esperará ahora los resultados de las evaluaciones médicas para determinar el alcance de las lesiones sufridas en el choque aéreo.
- Getty Images Sport
Pruebas médicas en el hospital tras un choque aterrador
Aunque las palabras del entrenador aportaron cierto alivio inicial, el club esperará ahora los resultados de las pruebas médicas para determinar el alcance del traumatismo sufrido en el choque en el aire.
El incidente se produjo en el minuto 66, cuando el impulso de Branthwaite lo llevó directamente contra Martinez en una «disputa al límite por un balón dividido» que acabó con el portero hospitalizado para someterse a pruebas por precaución. Aunque el defensa del Everton pudo continuar tras recibir atención médica, Martinez permaneció inmóvil durante varios minutos mientras los sanitarios le inmovilizaban cuidadosamente el cuello y la cabeza. La gravedad de la situación quedó patente cuando el personal médico preparó una camilla para retirar al jugador del terreno de juego de forma segura, ante la mirada preocupada de sus compañeros.
El doblete de Neto asegura la victoria en medio de la preocupación por una lesión
Sobre el césped, Pedro Neto fue decisivo para el equipo del oeste de Londres: marcó al comienzo de la segunda parte y añadió un segundo gol en el tiempo de descuento para asegurar los tres puntos. Sin embargo, tras el partido, el extremo portugués volvió enseguida a pensar en su compañero lesionado y reconoció que la victoria quedaba en segundo plano ante el estado de salud del veterano portero. El triunfo permitió al Chelsea escalar posiciones en la tabla, pero el ambiente en el vestuario era inevitablemente apagado dadas las circunstancias que rodeaban a su guardameta titular.
Neto expresó el sentir de toda la plantilla al hablar con los periodistas después del partido y dedicó el resultado al argentino. «Una lástima lo de Emi, pero le deseamos lo mejor», dijo Neto al término del encuentro. «Esta victoria es para él. Estamos muy contentos, pero tenemos la cabeza puesta en él. Emi merecía (dejar la portería a cero), así que estamos muy contentos». Antes de verse obligado a retirarse, Martinez había estado a un nivel excepcional, con varias intervenciones decisivas, entre ellas una parada de reflejos ante Jack Grealish que provocó exclamaciones de asombro entre el público local.
- Getty Images Sport
Debut histórico para el joven Penders
Al no poder continuar Martínez, Alonso recurrió a Mike Penders, de 21 años, para disputar lo que quedaba de partido. El cambio supuso un hito para el joven belga, que se convirtió en el portero más joven en jugar un partido de la Premier League con el Chelsea.
La portería a cero fue especialmente significativa: era la primera vez en nueve meses que el Chelsea no encajaba un gol en la máxima categoría, un dato que pone de relieve los problemas defensivos que ha sufrido el equipo últimamente. Penders mostró una notable serenidad en los minutos finales y respondió a una avalancha de centros y jugadas a balón parado del Everton, que buscaba volver a meterse en el partido.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias