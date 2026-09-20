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¿Salida sorpresa del Arsenal? Noni Madueke atrae el interés del Atlético de Madrid y la Juventus mientras el extremo lucha por tener minutos con Mikel Arteta
Los gigantes europeos rondan a Madueke
Madueke afronta un futuro incierto en el Arsenal a medida que se acerca el mercado de fichajes de invierno, con el Atlético de Madrid y la Juventus siguiendo de cerca su situación. El extremo de 24 años, que llegó con grandes expectativas, ha visto frenada su progresión por la falta de continuidad bajo las órdenes de Mikel Arteta.
Caught Offside informa de que los dos gigantes continentales están explorando la posibilidad de un movimiento a mitad de temporada, y que ven en una cesión con opción de compra futura la vía más viable para hacerse con sus servicios.
- Getty Images Sport
Simeone y la Juventus, impresionados por Madueke
Aunque las negociaciones formales entre los clubes aún no han comenzado, el encaje estilístico para ambos pretendientes parece claro. Según se informa, Diego Simeone es un admirador de la velocidad explosiva y la verticalidad de Madueke, y cree que el internacional inglés podría aportar una dimensión diferente al frente de ataque del Atlético de Madrid.
Mientras tanto, se dice que la Juventus está impresionada por su calidad técnica y su capacidad específica para superar marcajes en situaciones de uno contra uno, lo que podría ofrecer una variedad muy necesaria a sus opciones en la banda derecha mientras busca reforzar su plantilla para la segunda mitad de la campaña.
Sufre durante minutos en el Emirates
La repentina especulación en torno al futuro de Madueke es una consecuencia directa de su papel secundario en el esquema actual de Arteta. A pesar de su evidente talento, ha sido suplente sin jugar en tres de los primeros cinco partidos del Arsenal en la Premier League esta temporada.
Su participación se ha limitado en gran medida a breves apariciones y a las competiciones coperas, lo que ha dificultado que encuentre ritmo. Incluso en la Champions League, se quedó en solo 18 minutos durante la victoria por 1-0 sobre el Napoli, lo que pone de relieve lo abajo que está actualmente en el orden de preferencia.
Las estadísticas del extremo también dibujan el perfil de un jugador que ha aportado cuando se ha recurrido a él, pero que no ha logrado consolidarse como titular fijo. A lo largo de su etapa en el norte de Londres, ha firmado 9 goles y 4 asistencias en 48 partidos con el Arsenal.
- Getty Images Sport
El dilema del Arsenal en el mercado de fichajes de enero
A medida que se acerca el mercado de enero, la cúpula del Arsenal se enfrenta a una decisión difícil sobre el futuro a corto plazo del extremo. Por un lado, una cesión permitiría a Madueke recuperar su mejor nivel y mantener su valor de mercado, en lugar de estancarse en el banquillo. Sin embargo, autorizar su salida podría dejar a Arteta corto de efectivos en ataque durante el tramo más cargado del calendario.
En el plano económico, el Arsenal se encuentra en una posición sólida y no tiene ninguna necesidad inmediata de vender a un jugador que tiene contrato hasta 2030. Cualquier posible salida probablemente tendría que producirse en unos términos que encajen con la estrategia a largo plazo del club, y no como una venta a precio de saldo.
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