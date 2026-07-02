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Julian NagelsmannGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

¡Salen a la luz nuevas y extrañas acusaciones! ¿Las estrellas de la DFB no confían en el cuerpo técnico de Julian Nagelsmann?

World Cup
Alemania vs Paraguay
Alemania
J. Nagelsmann
S. Wagner

Tras la vergonzosa eliminación de Alemania en el Mundial 2026, crecen las acusaciones contra Julian Nagelsmann.

Según Sky, varios jugadores de la selección expresaron su malestar con la atención fisioterapéutica en la concentración alemana para el Mundial en Winston-Salem.

  • La frustración fue tal que el capitán Joshua Kimmich y otros jugadores no identificados trajeron en avión a un prestigioso fisioterapeuta externo para que les atendiera en la concentración del Mundial.

    Según Sky, se trataba del Dr. Jürgen Siegele, director general y fundador del centro de terapia y rehabilitación Bottwartal, en Großbottwar (cerca de Stuttgart), quien atendió a una decena de jugadores de la DFB en una sala cercana al hotel del equipo.

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  • DeutschlandGetty Images

    La selección de la DFB destaca por sus carencias físicas

    En los cuatro partidos del Mundial, Alemania mostró debilidad en los duelos, poca intensidad y evidentes carencias físicas. Ante Curazao, Costa de Marfil, Ecuador y Paraguay, el equipo quedó por debajo del 50 % de duelos ganados, algo inédito en una fase final.

    Antes del torneo ya se criticó al cuerpo técnico de Nagelsmann, quien incorporó a varios excompañeros de su etapa en el TSG Hoffenheim; «Der Spiegel» habla de una «burbuja de confort» que el técnico de 38 años habría buscado crear.

  • TSG Hoffenheim v FC Augsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Las estrellas de la DFB echaban de menos a Sandro Wagner.

    Se echa de menos a Sandro Wagner, muy popular en el equipo. Sabía combinar cercanía y respeto, y explicaba con claridad los conceptos tácticos del seleccionador.

    Como es sabido, Wagner dejó la selección alemana en verano de 2025 para entrenar al FC Augsburgo. Según Sky, se llevó al fisioterapeuta Michael Deiß, de gran confianza del grupo y muy cercano a él. Hacia el final, su relación con Nagelsmann era fría.

    Antes, «Sport Bild» ya había publicado otras críticas al seleccionador, como el trato a Deniz Undav, la mala comunicación del cuerpo técnico con los jugadores y el aburrimiento de las estrellas en la concentración del Mundial, lo que empeoró aún más el ambiente.