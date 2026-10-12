El entrenador del Manchester United, Carrick, ha descrito la situación actual del club como un periodo «más complicado y difícil de superar», pero mantiene firme su convicción de que la plantilla saldrá del bache. El Manchester United ha tenido un comienzo de temporada frustrante, con solo dos victorias en sus ocho primeros partidos entre todas las competiciones. Tras las recientes derrotas ante sus rivales locales, el Manchester City y el Brighton, al equipo le ha costado coger impulso y ha encadenado empates ante el Fulham y el Tottenham Hotspur.

En vísperas del decisivo partido de Champions League del martes contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, Carrick se mostró realista sobre la situación del equipo, pero defendió su visión a largo plazo. «Por supuesto, esperábamos mucho más [esta temporada], contábamos con mucho más, pero estamos donde estamos», explicó el lunes en rueda de prensa.

«Sabía que llegaría un periodo en el que las cosas se pondrían un poco más complicadas, en el que costaría un poco más salir adelante. Es parte del proceso. El fútbol y la construcción de un proyecto requieren tiempo. Hay que superar obstáculos», dijo, según recoge ESPN. El entrenador centra ahora su atención en Europa, donde la goleada por 4-0 ante el Sabah en la primera jornada ha sido una de las pocas alegrías de una campaña que, por lo demás, no ha cumplido las expectativas del club de Manchester.