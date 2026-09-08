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AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

Traducido por

Salarios del Milan 2026-2027: Gonçalo Ramos, el mejor pagado; Chukwueze como Pulisic, Loftus-Cheek más que Rabiot. 500.000 para Cissé

Serie A
AC Milán
F. Terracciano
A. Rabiot
P. Terracciano
S. Chukwueze
M. Maignan
F. Tomori
A. Cisse
M. Gila
F. Camarda
O. Hutchinson
D. Bartesaghi
Pervis Estupiñán
D. Moreira
C. Pulisic
K. De Winter
W. Bondo
G. Ramos
A. Saelemaekers
Y. Musah
S. Pavlovic
L. Torriani
C. Comotto
L. Modric
R. Loftus-Cheek
M. Gabbia
A. Jashari

Al detalle, todos los salarios de los jugadores del Milan para la temporada 2026-27

Aumenta la masa salarial del AC Milan para la temporada 2026-27. Como informa Calcio e Finanza, el club milanista afronta para los 27 futbolistas presentes en la plantilla salarios por un total de 64,8 millones de euros netos, equivalentes a unos 103,14 millones de euros brutos. El AC Milan ocupa la cuarta posición en la clasificación salarial de la Serie A, por detrás de Inter, Juventus y Napoli.


  • El Milan se acerca al Napoli

    En la temporada 2025/26 el AC Milan asumía, según las estimaciones publicadas por Calcio e Finanza, unos 55,7 millones de euros netos y menos de 100 millones de euros brutos por los salarios de los futbolistas de la plantilla.

    En 2026/27 la masa salarial neta sube a 64,8 millones, con un incremento de unos 9,1 millones de euros, equivalente al 16,3%.


    En cuanto al coste bruto, el total alcanza los 103,14 millones de euros. El AC Milan vuelve así a superar la barrera de los 100 millones y se acerca al Napoli, tercero en la clasificación de la Serie A con unos 109,2 millones.


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  • Ramos, el mejor pagado; para Cissé, un salario de 500 mil euros

    En primer lugar entre los jugadores mejor pagados del Milan están Maignan, Gila y Gonçalo Ramos, que ganan 5 millones de euros netos por temporada. Les siguen Chukwueze y Pulisic con 4 millones. Cierran la lista Cissé (500 mil), Comotto (300 mil) y Torriani (300 mil).


  • TODOS LOS SALARIOS

    Gonçalo Ramos: 5 millones de euros;

    Mike Maignan: 5 millones;

    Mario Gila: 5 millones;

    Samuel Chukwueze: 4 millones;

    Christian Pulisic: 4 millones;

    Ruben Loftus-Cheek: 4 millones;

    Adrien Rabiot: 3,5 millones;

    Luka Modrić: 3,5 millones;

    Fikayo Tomori: 3,5 millones;

    Alexis Saelemaekers: 3,5 millones;

    Diego Moreira: 3 millones;

    Ardon Jashari: 2,5 millones;

    Pervis Estupiñán: 2,5 millones;

    Matteo Gabbia: 2 millones;

    Yunus Musah: 2 millones;

    Omari Hutchinson: 1,8 millones;

    Strahinja Pavlović: 1,7 millones;

    Koni De Winter: 1,7 millones;

    Warren Bondo: 1,5 millones;

    Sankhoun Diawara: 1 millón;

    Francesco Camarda: 800 mil euros;

    Pietro Terracciano: 800 mil euros;

    Filippo Terracciano: 800 mil euros;

    Davide Bartesaghi: 600 mil euros;

    Alphadjo Cissé: 500 mil euros;

    Christian Comotto: 300 mil euros;

    Lorenzo Torriani: 300 mil euros.

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