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Salah, Osimhen y Lukaku, ¿el exjugador del Fenerbahçe: no me creo lo que está pasando en Turquía!

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«Espero con muchas ganas jugar contra el Trabzonspor»

El eslovaco Filip NováK, quien anteriormente jugó con el Trabzonspor y el Fenerbahçe, comentó sobre los grandes fichajes que se han producido recientemente en la Superliga turca.

El periodista italiano Gianluca Di Marzio realizó una entrevista con Novák, el lateral izquierdo de 36 años, en la que se refirió a los últimos fichajes «mundiales» de la liga turca, expresando su sorpresa por la magnitud de los nombres que están llegando a la competición.

Mohamed Salah y Fabinho se trasladaron al Trabzonspor, Romelu Lukaku al Fenerbahçe, Leão al Galatasaray, y Vlahović y Trossard al Beşiktaş, este verano.



  • Esta es la próxima estrella de la liga turca

    Novak, que no daba crédito, declaró: "No entiendo lo que está pasando. No sé por qué viene un número tan grande de estrellas a Turquía, pero creo que es ideal para la liga turca. Todos los partidos agotan sus entradas allí, y la afición es fanática".

    El jugador eslovaco del Jablonec continuó: "Richarlison podría ser la próxima estrella. Hay conversaciones sobre su traspaso al Trabzonspor. ¡Hay muchos jugadores destacados! Estoy muy contento y espero con ganas jugar contra el Trabzonspor".

    Y aclaró: "Soy uno de los mayores aficionados del Trabzonspor y del Fenerbahçe, así que les deseo mucha suerte".

    Novak prosiguió: "Antes, Turquía era un destino preferido sobre todo por los jugadores de mayor edad, pero ahora también vemos jugadores en la veintena. En mi época, Estambul era la preferida generalmente por los veteranos. Pero cuando fichas a un jugador joven, los demás jugadores jóvenes ven su traspaso allí y siguen su ejemplo".

    Y añadió: "Ahora, incluso los jugadores más jóvenes se incorporan, y eso es algo positivo para la Superliga turca. Además, el Galatasaray y el Fenerbahçe se clasificaron para la Liga de Campeones, lo cual es una situación positiva también para ellos".

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  • ¡Osimhen, el punto de inflexión!

    Y afirmó: "Osimhen cambió el mercado de fichajes, y su traspaso al Galatasaray fue un punto de inflexión. El jugador nigeriano abrió la puerta a otros futbolistas que llegaron a Turquía después de él. Leao, con 27 años, y Vlahovic, con 26 años, se unieron a la liga turca".

    Y continuó: "Sí, lo creo totalmente. Osimhen fue el primer gran jugador joven en irse allí. Fue uno de los mejores delanteros del mundo, y sigue siéndolo. No sé quién es el mejor, y no sigo de cerca las noticias sobre fichajes; solo sigo el mercado de fichajes".

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  • Las cosas empezaron a salirse de control

    Novak expresó su asombro por la gran cantidad de fichajes de nombres célebres que han llegado recientemente a la liga turca, afirmando: "Las cosas empiezan a salirse de control. Reviso Twitter (X) a diario y veo quién va a incorporarse al equipo, y todos son nombres destacados".

    Y concluyó: "Greenwood es un jugador excelente, lo vi en Francia. Marca muchos goles y es un futbolista de primer nivel. También es uno de los grandes nombres", según recogió el diario turco Hurriyet.

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