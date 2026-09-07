Novak, que no daba crédito, declaró: "No entiendo lo que está pasando. No sé por qué viene un número tan grande de estrellas a Turquía, pero creo que es ideal para la liga turca. Todos los partidos agotan sus entradas allí, y la afición es fanática".

El jugador eslovaco del Jablonec continuó: "Richarlison podría ser la próxima estrella. Hay conversaciones sobre su traspaso al Trabzonspor. ¡Hay muchos jugadores destacados! Estoy muy contento y espero con ganas jugar contra el Trabzonspor".

Y aclaró: "Soy uno de los mayores aficionados del Trabzonspor y del Fenerbahçe, así que les deseo mucha suerte".

Novak prosiguió: "Antes, Turquía era un destino preferido sobre todo por los jugadores de mayor edad, pero ahora también vemos jugadores en la veintena. En mi época, Estambul era la preferida generalmente por los veteranos. Pero cuando fichas a un jugador joven, los demás jugadores jóvenes ven su traspaso allí y siguen su ejemplo".

Y añadió: "Ahora, incluso los jugadores más jóvenes se incorporan, y eso es algo positivo para la Superliga turca. Además, el Galatasaray y el Fenerbahçe se clasificaron para la Liga de Campeones, lo cual es una situación positiva también para ellos".