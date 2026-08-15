Salah, Messi y Ronaldo: ¿por qué el jugador se ha vuelto más importante que el escudo del club?

El vínculo de la afición futbolística con los clubes ya no se mantiene con la misma intensidad que antes, después de que un nuevo fenómeno empezara a imponerse con fuerza: la conexión de los seguidores con los jugadores y las estrellas más que con los escudos de los clubes cuyas camisetas visten.

Y quizás el traspaso de la estrella argentina Lionel Messi al Inter Miami represente el ejemplo más claro de este fenómeno, después de que la operación lograra un enorme éxito comercial; las cuentas del club en las redes sociales experimentaron un gran crecimiento, se agotaron las existencias de camisetas y los precios de las entradas para los partidos subieron de forma llamativa.

Pero lo llamativo es que buena parte de la nueva afición no se sintió atraída por el Inter Miami a causa del club en sí, ni por su vínculo con la ciudad de Miami, sino por la presencia de Messi en las filas del equipo.