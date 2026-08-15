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Karim Malim

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Salah, Messi y Ronaldo: ¿por qué el jugador se ha vuelto más importante que el escudo del club?

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¿Se han vuelto los aficionados más apegados a las estrellas que a los clubes?

El vínculo de la afición futbolística con los clubes ya no se mantiene con la misma intensidad que antes, después de que un nuevo fenómeno empezara a imponerse con fuerza: la conexión de los seguidores con los jugadores y las estrellas más que con los escudos de los clubes cuyas camisetas visten.

Y quizás el traspaso de la estrella argentina Lionel Messi al Inter Miami represente el ejemplo más claro de este fenómeno, después de que la operación lograra un enorme éxito comercial; las cuentas del club en las redes sociales experimentaron un gran crecimiento, se agotaron las existencias de camisetas y los precios de las entradas para los partidos subieron de forma llamativa.

Pero lo llamativo es que buena parte de la nueva afición no se sintió atraída por el Inter Miami a causa del club en sí, ni por su vínculo con la ciudad de Miami, sino por la presencia de Messi en las filas del equipo.

  • Messi y Cristiano Ronaldo: el estrellato que trasciende a los clubes

    James Kirkham, experto en estrategias de marcas deportivas, afirma que las camisetas rosas del Inter Miami se han convertido en un fenómeno habitual en las calles de las ciudades y localidades británicas y europeas, pese a que muchos de quienes las visten no tienen ninguna relación con la ciudad de Miami y nunca la han visitado.

    Kirkham considera que el jugador es el factor esencial detrás de esta propagación, señalando que los aficionados desean mostrar su vínculo con las estrellas que representan para ellos símbolos deportivos y culturales, según informó "BBC Sport".

    Aquí destaca la constante comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo, así como entre el Barcelona y el Real Madrid, la liga estadounidense y la liga saudí, en un contexto en el que la propia estrella se convierte en una marca que trasciende las fronteras del club, la liga y el país.

    El fenómeno de seguir a los jugadores no se limita a Messi y Ronaldo, ya que comenzó hace años con otras estrellas, como Zlatan Ibrahimović, antes de expandirse con el gran desarrollo de los videojuegos y las redes sociales.

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  • Los videojuegos cambian el concepto de pertenencia

    Kirkham considera que el impacto de los videojuegos, especialmente entre los aficionados jóvenes, ha contribuido en gran medida a cambiar la forma en que el público se relaciona con el fútbol.

    Los aficionados más jóvenes se sienten menos ligados al concepto tradicional de pertenencia a un club, al tiempo que poseen un amplio conocimiento de los jugadores y equipos de las distintas ligas, gracias a videojuegos como «EA Sports FC» y «Football Manager», además de YouTube, los cromos intercambiables de jugadores y otras fuentes.

    Por ello, un aficionado puede seguir a un equipo de un país o una liga diferente solo porque un jugador que le gusta viste su camiseta, y no por el escudo del club o su historia.

    Kirkham señala que los aficionados juegan con estas estrellas en los videojuegos, las eligen para sus equipos virtuales y luego compran las camisetas de los clubes que visten en la realidad, algo que ha difuminado aún más las fronteras entre el mundo virtual y el real.

  • El auge del fenómeno del "segundo club"

    El apoyo al fútbol siempre ha estado ligado a la familia y a la ubicación geográfica, ya que muchos aficionados nacen con una lealtad hacia un club determinado, y esa pertenencia les acompaña durante toda su vida.

    Sin embargo, un estudio titulado "El auge del aficionado al segundo club" apunta a un cambio evidente en esta ecuación, después de que el 80% de los aficionados al fútbol de todo el mundo pasaran a seguir a un segundo equipo junto a su club principal.

    Esto no significa que el aficionado abandone a su club original, sino que elige otro equipo, o a veces más de uno, para seguirlo e interactuar con él.

    Este fenómeno aumenta en los países y regiones que no cuentan con ligas locales fuertes, donde la ubicación geográfica pasa a tener menos influencia a la hora de determinar la identidad del club al que apoya cada persona.

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  • Los jugadores toman asiento en el "puesto de mando"

    El aficionado puede elegir su segundo club por su historia, su cultura o sus valores, o incluso por su gusto por el diseño de la camiseta, pero el factor más influyente siguen siendo los jugadores.

    El estudio señala que el traspaso de un jugador de un club a otro puede llevar a una parte de su afición a trasladarse con él, lo que refleja un cambio evidente en el concepto de la lealtad deportiva.

    Para este grupo de aficionados, el club ha dejado de ser el único centro de interés, y es el propio jugador el que se ha convertido en el eje de la relación; siguen a los individuos más que a las instituciones.

  • De Griezmann a Haaland: el jugador que escribe su propia historia

    Las reglas del juego han cambiado rápidamente en los últimos años, y los jugadores tienen ahora una mayor capacidad para controlar su imagen pública y su propia narrativa.

    Antoine Griezmann fue una de las primeras estrellas que intentó aprovechar esta idea de forma evidente, cuando en 2018 anunció "La Decisión" sobre su futuro a través de un documental, antes de sorprender a todos con su anuncio de permanecer en el Atlético de Madrid.

    Y pese a las críticas que recibió Griezmann en aquel momento, su idea se volvió más habitual en los años siguientes, con jugadores que se convirtieron en plataformas mediáticas independientes que difunden su contenido directamente a los aficionados.

    Erling Haaland, Cristiano Ronaldo y Jude Bellingham, junto a Ella Toone, ofrecen ejemplos claros de jugadores que poseen sus propios canales y se comunican con sus seguidores al margen de las plataformas oficiales de los clubes.

    El jugador ha pasado a ser capaz de presentarse de la manera que desea, construir una base de seguidores propia e interactuar directamente con los aficionados, lo que le ha otorgado una mayor influencia en la construcción de su imagen pública.

  • El estrellato ya no está ligado únicamente al rendimiento sobre el terreno de juego

    El valor mediático de un jugador ha pasado a superar lo que ofrece dentro del terreno de juego, después de que su personalidad, sus posturas y las causas que abraza se hayan convertido en una parte esencial de su imagen.

    Kirkham señala que los jugadores han adquirido una relevancia cultural mucho mayor que en el pasado, y que ahora son conscientes de la importancia de dejar una huella en la afición que trascienda los resultados de los partidos y los títulos.

    Marcus Rashford destaca como un ejemplo de ello, tras desempeñar un papel influyente en cuestiones sociales durante la pandemia del coronavirus, lo que le otorgó una relación diferente con un amplio sector de la afición.

    Para los aficionados jóvenes, conocer las posturas de los jugadores, sus causas y sus principios les ayuda a construir una relación más profunda con ellos, sobre todo cuando encuentran algo que conecta con su identidad y sus intereses.

  • El Mundial: una plataforma dorada para forjar estrellas

    Los grandes torneos brindan a los jugadores una oportunidad excepcional para potenciar sus marcas personales, y no existe plataforma más grande que la Copa del Mundo para lograr ese objetivo.

    Durante el torneo disputado este verano, destacaron varios jugadores cuyas cuentas en las redes sociales experimentaron un enorme crecimiento, tanto entre las estrellas consagradas como entre los futbolistas que dieron la sorpresa.

    El portero de Cabo Verde, "Vozinha", fue uno de los ejemplos más destacados, después de convertirse en un héroe para la afición tras su actuación ante España, y sus seguidores en Instagram pasaron de unos 50.000 a cerca de 30 millones.

    Asimismo, Lamine Yamal y Bellingham aprovecharon el torneo para reforzar su popularidad, mientras que Cristiano Ronaldo, poseedor de la mayor base de seguidores entre los deportistas en Instagram, logró un crecimiento adicional en su número de seguidores.

    Pero Erling Haaland fue uno de los más beneficiados, después de que sus cuentas en las redes sociales registraran un aumento colosal en el número de seguidores.

  • Haaland: el modelo de futbolista que trasciende a su club

    La popularidad de Haaland se debe a un conjunto de factores, entre ellos su personalidad cercana a la afición, su imagen espontánea y su presencia activa en las redes sociales.

    También han contribuido a reforzar su presencia entre el público sus apariciones en vídeos de gran difusión, la propagación de imágenes cómicas sobre él, sus relaciones con sus excompañeros, además de su aspecto característico.

    Según Matthew Kyle, responsable del departamento de análisis y autor del informe elaborado por las empresas "Engage" y "MTM", Haaland ha conseguido más de 51 millones de nuevos seguidores en sus cuentas de redes sociales desde el 1 de julio, frente a solo 11 millones durante los seis primeros meses del año.

    Kyle señala que el rendimiento del jugador en el torneo fue uno de los factores de su éxito, pero que su personalidad, su forma de interactuar con la afición y la difusión del contenido relacionado con él fueron factores igual de importantes.

    Quizás el indicador más claro de la fuerza de la marca personal de Haaland sea que el número de sus seguidores en Instagram supera al de los seguidores de su club, el Manchester City, en unos 20 millones, además de contar con su propio canal en YouTube.

  • Los clubes ante un nuevo desafío

    Esta transformación coloca a los clubes ante una ecuación difícil: se benefician enormemente de la popularidad de los jugadores, especialmente a través de la venta de camisetas y el aumento de la interacción con la afición, pero al mismo tiempo no tienen el control total sobre sus estrellas.

    El jugador puede aparecer en un programa de televisión para hablar de la música que le gusta, lanzar un pódcast o crear su propio contenido, sin que el club forme parte directa de estas actividades.

    Kirkham considera que los clubes son conscientes de esta realidad, pero no pueden hacer mucho más que construir sus propios sistemas mediáticos y de contenido.

    En contrapartida, esta evolución representa una oportunidad para los aficionados, que ahora disponen de más opciones para seguir a los jugadores y obtener contenido continuo sobre sus vidas y sus trayectorias dentro y fuera del terreno de juego.

  • ¿Qué ocurre cuando se marcha la estrella?

    El mayor desafío para los clubes sigue siendo conservar a la afición que atrajeron gracias a un jugador determinado, tras la marcha de ese futbolista. Aquí surge la idea del "héroe nacional", según la cual una estrella de un país concreto puede abrir nuevas puertas a un club extranjero entre la afición.

    Son Heung-min es un ejemplo destacado de ello, pues su presencia en el Tottenham contribuyó a impulsar la popularidad del club entre los aficionados surcoreanos, hasta el punto de que el conjunto londinense se convirtió en el equipo extranjero más popular allí, superando al Manchester United.

    Y pese a la salida de Son del Tottenham, el club no perdió de forma repentina a sus millones de seguidores coreanos, aunque su nuevo equipo sí registró un aumento en el número de seguidores.

    Lo mismo se aplica al Trabzonspor, que logró importantes beneficios en materia de afición y márketing tras fichar a la estrella egipcia Mohamed Salah después de su trayectoria con el Liverpool.

  • El contenido puede volverse más fuerte que la pertenencia

    Kyle considera que los clubes están obligados a aprovechar al máximo la presencia de sus estrellas, siendo conscientes de que la marcha de los jugadores es algo inevitable a fin de cuentas, ya sea por un traspaso a otro club o por su retirada.

    Por ello, generar contenido que vaya más allá de los partidos podría ser la clave para conservar a la afición.

    Los vídeos que muestran los entresijos de la vida de los jugadores dentro de los clubes gozan de gran interés, incluso por parte de personas que no son seguidoras de esos clubes, ya que un buen contenido puede atraer al espectador simplemente por resultar entretenido y diferente.

    La serie "Welcome to Wrexham" ofrece un ejemplo de la capacidad de las figuras vinculadas a un club para atraer a un público que no necesariamente sigue el fútbol, después de que Ryan Reynolds y Rob McElhenney contribuyeran a dirigir la atención de nuevos sectores hacia el Wrexham.

  • ¿Estamos ante una nueva era en el fútbol?

    Todos estos cambios indican que el fútbol entra en una etapa en la que el jugador se convierte en algo más que un simple elemento dentro de un equipo.

    Las estrellas se han convertido en marcas comerciales independientes, que poseen su propia afición, sus propias plataformas y su propio contenido, y pueden llevarse consigo una parte de esa afición allá donde vayan.

    En contrapartida, los clubes ya no pueden depender únicamente de su historia y su escudo para conservar a su afición, sino que se ven obligados a construir historias, personajes y contenido capaces de mantener al aficionado conectado con ellos incluso después de la marcha de sus estrellas más destacadas.

    Quizá estemos ante una nueva era en la que el aficionado no se conforma con seguir al club, sino que sigue al jugador, al entrenador, al propietario y a todas las personalidades que construyen la historia del equipo.

    Y como dice Kyle, el fútbol se parece a las largas series dramáticas: temporadas que se suceden, historias que cambian, personajes que aparecen y otros que se marchan, pero la historia no se detiene nunca.