Según informan algunos medios ingleses, el Liverpool está barajando un plan sorpresa para compensar la previsible marcha de su estrella egipcia, Mohamed Salah, que consistiría en cerrar un importante intercambio con el club saudí Al-Hilal durante el próximo mercado de fichajes de verano.
Traducido por
Salah, el protagonista... Posible intercambio entre Al-Hilal y el Liverpool
Buscar una alternativa
Según un informe publicado por la web «GiveMeSport», el Liverpool ya ha iniciado los trámites para buscar un sustituto de Salah, quien ha anunciado su intención de abandonar «Anfield» al final de la presente temporada.
Esta decisión llega tras una temporada complicada para el equipo bajo la dirección del entrenador Arne Slot, en la que el rendimiento goleador del astro egipcio ha descendido notablemente; limitándose a marcar 10 goles y dar 9 asistencias en 35 partidos, en claro contraste con sus impresionantes cifras de la temporada pasada, en la que el equipo se proclamó campeón de la Premier League tras marcar 34 goles y dar 23 asistencias.
Una opción ideal
El informe señala que la directiva del Liverpool ha puesto sus ojos en el joven delantero brasileño Marcos Leonardo.
Tras una experiencia anterior en la que el jugador se enfrentó a algunas dificultades en los campos europeos con el Benfica portugués, el brasileño logró recuperar su brillo y hacerse un nombre en Arabia Saudí, y ahora parece entusiasmado por volver al Viejo Continente para demostrar su valía como delantero de primer nivel.
La dirección técnica del Liverpool ve en Leonardo una opción estratégica excelente, gracias a su versatilidad y su capacidad para jugar como delantero puro, extremo o como delantero falso (número 9) que une el centro del campo con el ataque.
El interés por el joven jugador brasileño ha aumentado después de que el fichaje del primer objetivo del club, Michael Olise, pareciera imposible.
Detalles de la operación de intercambio propuesta
El famoso sitio web británico ha informado de que, aunque los clubes saudíes no se encuentran en una situación financiera que les obligue a vender, el deseo de Leonardo de regresar a Europa desempeñará un papel decisivo, en un momento en el que el Al-Hilal ha fijado en 50 millones de libras esterlinas el precio por su traspaso.
Añadió: «Dado el fuerte interés de los clubes saudíes por Salah, el Liverpool ve una oportunidad para aprovechar este interés en la mesa de negociaciones. La idea planteada consiste en que el Liverpool facilite los detalles relacionados con el acuerdo económico con Salah, en el marco de un gran intercambio en el que el jugador egipcio vestiría la camiseta del Al-Hilal, mientras que Leonardo se incorporaría a los Reds».
El informe concluía señalando que, a pesar de la complejidad de este tipo de operaciones, «todo es posible en el mundo del fútbol». Teniendo en cuenta la calidad de Leonardo y las necesidades actuales del Liverpool para reconstruir su línea de ataque, esta operación podría ser la solución mágica e ideal que satisfaga las ambiciones de todas las partes.
Lee también:
Van Dijk, desanimado: «Lo que ha pasado duele... Nos han fallado nuestra afición y nuestro entrenador»
El Real Madrid duda con Haaland... y prefiere fichar al delantero del Liverpool
. De Marruecos a Yeda... ¿Ha llegado el momento de pasar el testigo, Salah?