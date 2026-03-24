Un pedazo de historia se marcha de Anfield: esto sucederá al final de la temporada, ya que el Liverpool y el delantero egipcio Mohamed Salah han anunciado de forma conjunta que sus caminos se separarán al final de la temporada, tras nueve años en los que el exjugador del Chelsea, Basilea, Fiorentina y Roma ha ganado casi todo lo que se podía ganar en la parte roja de Merseyside.
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Salah deja el Liverpool: ¿a dónde podría ir este verano? La MLS, la Liga Profesional de Arabia Saudí, y una fortuna de oeste a este
EL COMUNICADO
«Mohamed Salah pondrá fin a su ilustre carrera en el Liverpool FC al término de la temporada 2025-26.
El delantero ha llegado a un acuerdo con los Reds que le permitirá cerrar un extraordinario capítulo de nueve años en Anfield.
Salah ha expresado su deseo de hacer este anuncio a la afición lo antes posible, para garantizar la transparencia sobre su futuro, en señal de respeto y gratitud hacia ellos.
Fichado procedente de la Roma en el verano de 2017, el número 11 se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la historia del Liverpool, contribuyendo a la conquista de dos títulos de la Premier League, una Liga de Campeones, una Copa Mundial de Clubes de la FIFA, una Supercopa de la UEFA, una FA Cup, dos Copas de la Liga y un Community Shield.
Con 255 goles en 435 partidos hasta la fecha, el egipcio ocupa el tercer puesto en la clasificación de máximos goleadores de todos los tiempos de los Reds, habiendo ganado la Bota de Oro de la Premier League en cuatro ocasiones, además de numerosos galardones individuales.
Aún queda mucho por decidir esta temporada, por lo que Salah está totalmente centrado en intentar conseguir el mejor resultado posible para el Liverpool y, por lo tanto, el momento de celebrar plenamente su legado y sus éxitos llegará más adelante, a lo largo del año, cuando se despida de Anfield».
EL VÍDEO DE SALAH
LOS POSIBLES PRÓXIMOS PASOS
Es fácil imaginar que el futuro de Salah esté lejos de Europa, sobre todo porque las posibilidades de enfrentarse a «su» Liverpool son prácticamente nulas: resulta difícil imaginarlo con equipos de la talla del Barcelona (con un salario elevado para las arcas de un club que siempre está bajo la lupa) o del PSG (que desde hace un par de años apuesta por incorporar a jugadores jóvenes).
Ya en diciembre estuvo a punto de decir adiós tras su desahogo contra el técnico Slot, con quien afirmaba «no tener ya relación». Sobre él circulan rumores que apuntan al Al-Hilal de Simone Inzaghi en Arabia Saudí y, al otro lado del mundo, a San Diego en la MLS, Estados Unidos. Dos destinos, el occidental y el oriental, que le permitirían seguir siendo competitivo incluso a los 34 años, en una posición como la suya, la de extremo, que exige explosividad física.
Otra hipótesis, europea pero no de primer orden, es la Super Lig turca: también en la península anatolia hay clubes, sobre todo en Estambul, capaces de pagar salarios faraónicos como los 24 millones de euros que el Faraón ganaba en el Liverpool tras la última renovación hasta 2027, firmada en la primavera de 2025. Galatasaray, Fenerbahçe y Beşiktaş parten en segunda fila.