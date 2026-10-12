Sobre el papel de Mohamed Salah en el Trabzonspor, Genç señaló que el astro egipcio destaca no solo por sus aportes de cara al gol, sino también por su rol de liderazgo en el campo, y añadió: "Salah es en el Trabzonspor más que un simple futbolista. Además de su contribución anotadora, tiene una gran importancia en el trabajo colectivo y en potenciar el espíritu de sus compañeros. Es un ejemplo para los jugadores jóvenes. No es el capitán del equipo (en la práctica), pero sí la mano derecha del entrenador sobre el campo. Es una gran ganancia, y es importante aprovechar su experiencia".

Genç apuntó que la reacción de Salah hacia Melih Kabasakal tras su expulsión también refleja la unión del equipo, y comentó: "Su reacción ante lo que le ocurrió a Melih lo demuestra. Y eso indica que el trabajo colectivo ha alcanzado un cierto nivel".

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Genç insistió en la importancia de que el espíritu de equipo se mantenga durante las próximas semanas, y dijo: esto es muy, muy importante en las próximas semanas. Cuando falta el trabajo colectivo y la lucha conjunta, eso no te lleva al éxito.

Al hablar de la carrera por el título, afirmó: la competencia continúa sean cuales sean las circunstancias. Y al evaluar el rendimiento de los equipos que pelean por el campeonato, el Trabzonspor es uno de los principales candidatos a ganar el título".

El Trabzonspor ocupa ahora el quinto puesto en la clasificación de la liga turca con 13 puntos, después de 7 jornadas, igualado con el Fenerbahçe, cuarto, mientras que le separan solo 3 puntos del líder Galatasaray, al que venció con un triplete de Salah (4-0) en la sexta jornada, antes del parón internacional.