Salah cambia las reglas del juego: ¿ha perdido el proyecto saudí su prestigio ante la astucia turca?

Mohamed Salah no fue el único caso que dejó al descubierto la capacidad de los clubes turcos para competir con Arabia Saudí en el mercado de las estrellas.

El Galatasaray logró cerrar uno de los mayores fichajes en la historia del fútbol turco al incorporar al nigeriano Victor Osimhen procedente del Nápoles, pese a que el nombre del jugador estuvo vinculado a la liga saudí; es más, los informes hablaron de su negativa a marcharse a la Roshn League y de su preferencia por seguir en Europa.

Y el club turco no se detuvo en Osimhen, sino que también consiguió fichar al alemán Leroy Sané, un nombre que a su vez había estado relacionado en etapas anteriores con un traspaso a Arabia Saudí.

El Fenerbahçe, por su parte, estuvo muy presente en la competencia tras incorporar a Anderson Talisca desde el Al Nassr, en una operación que confirmó que los clubes turcos son capaces de atraer a jugadores de la propia liga saudí, con un salario descomunal que alcanza cerca de los 15 millones de euros anuales.

El club también logró hacerse con los servicios de N'Golo Kanté desde el Al Ittihad, en otro movimiento que confirma que el sentido de la circulación ya no va necesariamente solo de Europa hacia Arabia Saudí, sino que Turquía ha empezado a entrar en escena y a arrebatar nombres vinculados a la Roshn League.

El Besiktas, a su vez, ya se había movido por nombres de nivel mundial, entre ellos Dele Alli, quien estuvo relacionado anteriormente con el Al Hilal, ampliando así la lista de fichajes que hacen que la comparación entre ambos mercados sea más realista.