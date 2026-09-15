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Said El Mala, convocado por Jurgen Klopp con la selección de Alemania para los próximos partidos de la Nations League
Una convocatoria histórica con Klopp
Según BILD, la estrella del Colonia Said El Mala está a punto de formar parte de la nueva era de la DFB bajo la dirección del seleccionador Jurgen Klopp. El excepcional delantero de 20 años ha sido seleccionado para los próximos partidos internacionales, lo que le sitúa en disposición de convertirse en el primer jugador del Colonia en jugar con Alemania desde Jonas Hector en 2019. Aunque la documentación formal aún no había llegado a las oficinas del club hasta la tarde del martes, El Mala ya ha sido informado de que forma parte de la convocatoria ampliada de Klopp para la próxima ventana internacional.
La decisión representa un paso valiente del recién nombrado seleccionador nacional, que está utilizando una lista ampliada para los ajetreados compromisos de otoño.
- Getty Images Sport
Evitando la frustración internacional anterior
La decisión de Klopp supone un claro cambio de rumbo respecto al enfoque de su predecesor, Julian Nagelsmann, de cara al Mundial de 2026. Aunque Nagelsmann dio a El Mala su primera convocatoria con la absoluta 10 meses antes, finalmente dejó al joven fuera de las convocatorias para los partidos contra Luxemburgo y Eslovaquia antes de excluirlo por completo de la lista final para el Mundial, una decisión que provocó una considerable frustración a nivel de club. Con Klopp, sin embargo, el delantero por fin tiene un camino claro para hacer su esperado debut internacional.
Alemania afronta un calendario exigente en la Liga de Naciones de la UEFA, con próximos partidos contra Países Bajos, Grecia y Serbia.
Un ascenso meteórico en el fútbol alemán
La convocatoria representa el último capítulo de un ascenso de cuento de hadas para un jugador que militaba en el Viktoria Köln de la 3. Liga hace apenas 16 meses. El Mala llevó después al FC Cologne a la permanencia la temporada pasada con 13 goles, lo que despertó un fuerte interés estival por parte de Brighton, Brentford y Borussia Dortmund. Finalmente optó por quedarse, ampliando su contrato hasta 2031, heredando el icónico dorsal 10 que llevó la leyenda del club Lukas Podolski, y marcando de inmediato en la jornada inaugural contra el Hoffenheim.
Su deslumbrante estado de forma a nivel doméstico evidentemente ha causado una impresión duradera en el nuevo cuerpo técnico de la selección nacional.
- Sportfoto Rudel
De vuelta a la actividad con el club antes del parón internacional
Antes de incorporarse a la dinámica de la selección absoluta, El Mala buscará dejar su huella en el próximo compromiso doméstico del Colonia. Tras recuperarse de un resfriado reciente y disputar unos minutos como suplente en el empate 1-1 ante el Werder Bremen, se espera que vuelva al once inicial para el viaje de este sábado a Hamburgo. Mantener su excelente nivel con su club será la preparación ideal antes de dar el salto al escenario internacional a las órdenes de Klopp.
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