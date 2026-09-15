Según BILD, la estrella del Colonia Said El Mala está a punto de formar parte de la nueva era de la DFB bajo la dirección del seleccionador Jurgen Klopp. El excepcional delantero de 20 años ha sido seleccionado para los próximos partidos internacionales, lo que le sitúa en disposición de convertirse en el primer jugador del Colonia en jugar con Alemania desde Jonas Hector en 2019. Aunque la documentación formal aún no había llegado a las oficinas del club hasta la tarde del martes, El Mala ya ha sido informado de que forma parte de la convocatoria ampliada de Klopp para la próxima ventana internacional.

La decisión representa un paso valiente del recién nombrado seleccionador nacional, que está utilizando una lista ampliada para los ajetreados compromisos de otoño.