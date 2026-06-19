Fue, según el diccionario, un inicio decepcionante para uno de los pesos pesados del fútbol internacional. Vinicius evitó una derrota mayor al empatar con un remate con efecto en la primera parte, después del descarado gol inicial de Ismael Saibari.

Pese a ese destello, Brasil no aprovechó las pocas ocasiones que creó después y nunca controló el partido bajo un calor abrasador.

Una actuación así no la tolerará una nación que lleva más de dos décadas sin éxito en la fase de grupos. Si se ve a Neymar como la solución, la Seleção deberá esperar su regreso, pues el delantero podría perderse todo el grupo por lesión.

Ancelotti tiene mucho trabajo por delante para enderezar el rumbo.