«Hacedle un favor y sacadlo de ahí atrás», suplicó Matthäus al seleccionador alemán Julian Nagelsmann en Bild, pidiéndole que no alineara a Kimmich como lateral derecho. El jugador con más partidos internacionales de la historia considera que el futbolista de 31 años, en su posición actual, «no tiene la influencia» que «yo espero de un capitán». Kimmich se esfuerza, «pero no está donde debería estar».
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«¡Sácalo de ahí!». Lothar Matthäus le suplica a Julian Nagelsmann que cambie su plan para el Mundial
«En el campo no reconozco a Joshua», dijo Matthäus. En el Bayern, donde juega en el centro, es «de clase mundial absoluta», explicó el campeón del mundo de 1990. ¿Y en la selección? «Por su lenguaje corporal y su posicionamiento, no lo veo como alguien que lidere al equipo ni que influya cuando las cosas no salen bien», añadió. En la defensa, por la derecha, «por alguna razón, no lo consigue».
El debate sobre el capitán de la selección se reaviva, pese a que Nagelsmann ya había tomado su decisión antes del Mundial, también porque el compañero de Kimmich en el centro del campo del Bayern está firmando un torneo sorprendentemente flojo. Contra Ecuador, Aleksandar Pavlovic volvió a mostrarse lento y sin ideas, por lo que fue sustituido en el descanso. Felix Nmecha, hasta entonces brillante, provocó el empate con una pérdida de balón grave.
Aun así, el seleccionador alemán defendió al dúo del doble seis y afirmó que no quiere prescindir de ninguno de los dos. Recordó que Kimmich fue en la Euro 2024 un lateral derecho de primer nivel con las mejores estadísticas.
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La convocatoria de Nagelsmann para el Mundial: Kimmich es prácticamente insustituible en la banda derecha
Además, el problema es que Nagelsmann prescindió de un lateral derecho de pura formación a la hora de convocar a su plantilla para el Mundial. Por ello, Kimmich resulta casi insustituible. Nathaniel Brown, lesionado ante Ecuador, podría cambiar de banda, pero entonces David Raum, inestable en el último partido de grupo, tendría que actuar por la izquierda. Como alternativa, Nagelsmann podría pasar a una defensa de tres con Waldemar Anton junto a Antonio Rüdiger y Jonathan Tah.
En 2023, Nagelsmann lo usó de mediocampista; para la Eurocopa lo pasó a la derecha, luego lo devolvió al centro y en octubre de 2025 lo regresó a la lateral.
Pese a ello, Nagelsmann dejó una puerta abierta para los dieciseisavos del lunes: «No está previsto otro cambio, pero en el fútbol no se descarta nada».
¿Y Kimmich? Se mantuvo en su línea diplomática: «Es única y exclusivamente decisión del entrenador», afirmó el capitán, y añadió que jugará «donde Nagelsmann considere que puedo ser más útil».