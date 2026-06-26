«¡Sácalo de ahí!». Lothar Matthäus le suplica a Julian Nagelsmann que cambie su plan para el Mundial

«En el campo no reconozco a Joshua», dijo Matthäus. En el Bayern, donde juega en el centro, es «de clase mundial absoluta», explicó el campeón del mundo de 1990. ¿Y en la selección? «Por su lenguaje corporal y su posicionamiento, no lo veo como alguien que lidere al equipo ni que influya cuando las cosas no salen bien», añadió. En la defensa, por la derecha, «por alguna razón, no lo consigue».

El debate sobre el capitán de la selección se reaviva, pese a que Nagelsmann ya había tomado su decisión antes del Mundial, también porque el compañero de Kimmich en el centro del campo del Bayern está firmando un torneo sorprendentemente flojo. Contra Ecuador, Aleksandar Pavlovic volvió a mostrarse lento y sin ideas, por lo que fue sustituido en el descanso. Felix Nmecha, hasta entonces brillante, provocó el empate con una pérdida de balón grave.

Aun así, el seleccionador alemán defendió al dúo del doble seis y afirmó que no quiere prescindir de ninguno de los dos. Recordó que Kimmich fue en la Euro 2024 un lateral derecho de primer nivel con las mejores estadísticas.