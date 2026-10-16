«¡Sacadme de aquí!»: una leyenda del Manchester United asegura que Michael Carrick quiere marcharse de Old Trafford ante la creciente presión tras un desastroso inicio de temporada

Con la directiva del Manchester United ante la posibilidad de una nueva crisis en el banquillo, el entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, ha sido señalado como una alternativa. El alemán ha llevado al Brighton hasta la tercera posición tras un inicio de temporada extraordinario. Sin embargo, Scholes sigue sin estar convencido de que sea el hombre adecuado para soportar la presión del Manchester United.

«Lo ha hecho muy bien. Parece un entrenador de verdad, pero, insisto, el Manchester United es diferente», explicó Scholes. «Estás bajo la lupa todas las semanas. Si el Brighton no ganase ninguno de sus próximos 10 partidos, a nadie le importaría demasiado. La ventaja que tiene alguien como Hurzeler sobre Michael es que ya ha acumulado una trayectoria en la Premier League».

El legendario centrocampista dirigió después sus críticas a los directivos del club y cuestionó el círculo vicioso de destituciones. Añadió: «Llevamos así los últimos tres años. Por lo que parece, o por lo que se oye, van a volver a cambiar de entrenador. ¿Cómo podemos seguir haciendo esto? Estamos de vuelta en la casilla de salida después de seis partidos de la temporada. ¿Cuándo se deja de despedir a entrenadores y se empieza a responsabilizar a los de arriba, a quienes posiblemente fichan a los jugadores, a quienes señalan a Michael?».



