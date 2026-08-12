Getty Images
Traducido por
«¡Sacad la chequera!» - Rio Ferdinand insta al Manchester United a completar el sorprendente fichaje de 70 millones de libras de Arsenal
Ferdinand insta a sus rivales a asaltar al campeón
Ferdinand ha aconsejado a Manchester United y Chelsea que «saquen el talonario» y cierren el fichaje del joven del Arsenal Lewis-Skelly. Según Metro, el Arsenal ha ofrecido este verano al internacional inglés de 19 años a ambos clubes rivales.
Lewis-Skelly vivió un inicio frustrante de la temporada 2025-26 antes de hacerse un hueco en el equipo de Mikel Arteta en el tramo decisivo del curso. Finalmente desempeñó un papel crucial para ayudar al Arsenal a ganar el título de la Premier League y alcanzar la final de la Champions League.
A pesar de su creciente importancia en el norte de Londres, se cree que el Arsenal está abierto a recibir ofertas por el joven. El Arsenal completó recientemente una operación de 75 millones de libras para fichar al centrocampista Bruno Guimaraes procedente del Newcastle.
- Getty Images Sport
Pulsa el botón verde ahora mismo
Ferdinand expresó una enorme admiración por Lewis-Skelly en su canal de YouTube, e insistió en que el United debería actuar con rapidez para asegurarse su fichaje. Cree que una operación de entre 60 y 70 millones de libras representa una excelente relación calidad-precio para el adolescente.
«Si yo fuera el Manchester United ahora mismo, diría que pulsen el botón verde y lo compren, que se lo lleven ya mismo», dijo Ferdinand. «Qué jugador, un jugadorazo. Fue una parte fundamental del equipo cuando entró hacia el final de la temporada. Contribuyó a que el Arsenal ganara la liga, estuvo brillante y entró para rendir.
«Si está en el mercado y tiene un buen precio, tienes que ficharlo. Y cuando digo buen precio, hablo de 60 o 70 millones de libras. Si ese es el caso, saquen la chequera, pónganla sobre la mesa y fíchenlo. Sin hacer preguntas, yo lo ficharía».
Mentalmente hecho de la pasta adecuada
Más allá de su versatilidad en el centro del campo, Ferdinand cree que la capacidad de Lewis-Skelly para jugar como lateral izquierdo lo convierte en un refuerzo táctico ideal para el Manchester United. Aunque Luke Shaw se mantuvo en forma y tuvo mucho protagonismo la temporada pasada, el United no tiene un recambio natural en esa posición.
Ferdinand señaló que Patrick Dorgu ahora es considerado más un extremo izquierdo, mientras que Noussair Mazraoui y Diogo Dalot no son laterales izquierdos naturales. La llegada de Lewis-Skelly resolvería de inmediato ese problema de profundidad de plantilla.
«Es joven, un talento enorme, puede jugar en dos posiciones y creo que mentalmente está hecho de la pasta adecuada», explicó. «La posición de lateral izquierdo en el Manchester United no es un problema porque tenemos a Luke Shaw, que jugó muchos partidos la temporada pasada y se mantuvo en forma.
«Pero si se lesiona, no tenemos ahí a un lateral izquierdo natural. Dorgu es más un extremo izquierdo ahora y Mazraoui y Dalot no son laterales izquierdos puros. Así que esa es una zona en la que creo que puedes traer a alguien como Myles Lewis-Skelly y puede jugar, hombre, sin duda».
- Getty Images Sport
La decisión está en manos de los posibles pretendientes
Desde que debutó con el primer equipo de su club de toda la vida, el Arsenal, en 2024, Lewis-Skelly ha acumulado 75 apariciones. Sus actuaciones también le valieron seis internacionalidades con Inglaterra, aunque fue omitido de la reciente convocatoria de Thomas Tuchel para el Mundial.
Con el Arsenal dispuesto a vender tras la llegada de Guimaraes, la decisión depende ahora de si el United o el Chelsea formalizan su interés con una oferta en firme. Un traspaso a Old Trafford o Stamford Bridge mantendría al versátil adolescente en la Premier League mientras busca impulsar la siguiente fase de su carrera.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias