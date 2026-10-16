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«Sabía que me iba»: Raphinha revela que la intervención de Hansi Flick evitó que dejara el Barcelona tras decidir marcharse
Un cambio de opinión en el Camp Nou
El internacional brasileño afrontaba un futuro incierto en Cataluña antes de la llegada de Flick en 2024. Su continuidad era objeto de especulaciones, ya que su peso en la plantilla parecía disminuir. Sin embargo, una reunión decisiva con el técnico alemán que estaba a punto de asumir el cargo cambió por completo el rumbo de su carrera.
En lugar de hacer las maletas, Raphinha se quedó en España y se convirtió en una pieza clave para el Barcelona, al que ayudó a conquistar el título nacional de la temporada 2024-25. El delantero brasileño firmó la impresionante cifra de 34 goles y 26 asistencias en 57 partidos aquella campaña.
Raphinha prolongó aquella magnífica temporada con otro título de liga en la 2025-26. Pese a sus problemas físicos, registró unos notables 21 goles y ocho asistencias en 33 partidos, dando la razón a su entrenador por haber intervenido a tiempo y ganándose un puesto en el grupo de líderes del club.
- AFP
«Sabía que me iba»
Al hablar de lo cerca que estuvo de marcharse, el delantero explicó hasta qué punto estuvo a punto de cerrar un traspaso. Una conversación franca con su nuevo entrenador le dio la seguridad que necesitaba para decidir quedarse en el club catalán.
«En mi cabeza, sabía que me iba. Eso ya estaba decidido [mentalmente], esa es la verdad», reveló Raphinha en una entrevista con Guardian. «Estaba en Brasil y Flick me llamó. Me dijo que hablara con él antes de tomar una decisión definitiva. Me reuní con él y me dijo que confiaba en mí, que iba a ser importante y que [el juego del] equipo me vendría bien. En un momento así, unas pocas palabras pueden cambiarte.
»Sentí que confiaba mucho en mí. Me dio la confianza necesaria para jugar a mi manera. Se me metió una idea en la cabeza: darlo todo, dar la vida, independientemente del momento personal que estés atravesando».
Raphinha continuó: «La relación entre entrenador y jugador es lo más importante en el fútbol. Desde que llegó [Flick], podíamos hablar con él de cualquier cosa, y cualquier cosa significa cualquier cosa.
»Aquella vez lo vi cabizbajo. Al principio no entendía muy bien por qué. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo que sentía que el equipo no estaba jugando bien. Por lo que recuerdo, le dije que no pasaba nada, que habíamos ganado y que volveríamos a jugar bien. Prefiero mil veces ganar jugando mal que perder jugando bien. Ganas partidos, ganas confianza y el fútbol llega».
El extremo subrayó el profundo efecto que tuvo el apoyo de su entrenador en la confianza en sí mismo. Añadió: «Siempre he dicho y siempre diré que cambió mi mentalidad, que me cambió como persona».
Asumir un papel de liderazgo
El resurgir de Raphinha va más allá de la mejora de su rendimiento sobre el terreno de juego. Que sus compañeros de vestuario le eligieran capitán supuso un hito personal. Esta muestra de confianza absoluta cambió la percepción que tenía de su importancia para el equipo.
«Cuando vi que me habían votado, fue como si algo hiciera clic, un cambio de mentalidad», señaló. «La gente veía en mí algo que yo no sabía que estaba ahí, y eso me ha cambiado.
«Antes de ser capitán, no sabía cuánto me gustaría serlo. Tener esa responsabilidad también ha cambiado mi mentalidad, me ha ayudado. Nunca pensé que me gustaría tanto ser capitán del Barcelona. Sientes que eres importante. Es un honor. No se trata solo de llevar el brazalete.
«Hablo menos que la mayoría de los capitanes, pero sé que la gente me observa. Piensan: “Si este tío corre como un animal, tengo que seguirle”. Si hablas demasiado y luego no haces lo que tienes que hacer, la gente no te va a escuchar».
- AFP
Preparándose para volver a La Liga
Tras zanjar los rumores sobre una posible salida, Raphinha se centra ahora en la competición nacional después de una breve baja por lesión. El atacante sufrió un problema en el muslo mientras jugaba con Brasil en Australia el 29 de septiembre, lo que le obligó a perderse los recientes partidos contra el Getafe y el Galatasaray.
Antes de ese contratiempo, había firmado un arranque de temporada fulgurante. Raphinha ya suma 14 goles en solo ocho partidos entre todas las competiciones, con lo que ha igualado un ilustre hito del club que hasta entonces solo habían alcanzado Lionel Messi y Ronaldo.
Ahora ya ha completado parte del entrenamiento con el primer equipo. Se espera que el delantero esté en condiciones de entrar en la convocatoria para el partido de Liga del sábado contra el Real Betis, un refuerzo oportuno para las opciones ofensivas de Flick mientras el equipo busca mantener su buena racha.
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