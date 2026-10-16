Al hablar de lo cerca que estuvo de marcharse, el delantero explicó hasta qué punto estuvo a punto de cerrar un traspaso. Una conversación franca con su nuevo entrenador le dio la seguridad que necesitaba para decidir quedarse en el club catalán.

«En mi cabeza, sabía que me iba. Eso ya estaba decidido [mentalmente], esa es la verdad», reveló Raphinha en una entrevista con Guardian. «Estaba en Brasil y Flick me llamó. Me dijo que hablara con él antes de tomar una decisión definitiva. Me reuní con él y me dijo que confiaba en mí, que iba a ser importante y que [el juego del] equipo me vendría bien. En un momento así, unas pocas palabras pueden cambiarte.

»Sentí que confiaba mucho en mí. Me dio la confianza necesaria para jugar a mi manera. Se me metió una idea en la cabeza: darlo todo, dar la vida, independientemente del momento personal que estés atravesando».

Raphinha continuó: «La relación entre entrenador y jugador es lo más importante en el fútbol. Desde que llegó [Flick], podíamos hablar con él de cualquier cosa, y cualquier cosa significa cualquier cosa.

»Aquella vez lo vi cabizbajo. Al principio no entendía muy bien por qué. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo que sentía que el equipo no estaba jugando bien. Por lo que recuerdo, le dije que no pasaba nada, que habíamos ganado y que volveríamos a jugar bien. Prefiero mil veces ganar jugando mal que perder jugando bien. Ganas partidos, ganas confianza y el fútbol llega».

El extremo subrayó el profundo efecto que tuvo el apoyo de su entrenador en la confianza en sí mismo. Añadió: «Siempre he dicho y siempre diré que cambió mi mentalidad, que me cambió como persona».







