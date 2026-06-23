Romero sufrió una recaída en su rodilla derecha en el minuto 57 de la victoria de Argentina 2-0 sobre Austria y fue reemplazado por Nicolás Otamendi. Ya se había perdido los últimos seis partidos de la Premier League tras chocar con el portero del Tottenham, Antonin Kinsky.

Se recuperó a tiempo para el Mundial y jugó 80 minutos en el debut ante Argelia (3-0). Aunque solo aguantó 12 minutos en la segunda parte contra Austria, el central afirmó que la lesión no es grave.