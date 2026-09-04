«Sabe lo que necesita el equipo»: Robert Lewandowski elogia el fichaje de Rodri por el Barcelona y se sincera sobre su emotiva salida del Camp Nou

En declaraciones a Radio Marca, Lewandowski destacó exactamente por qué Rodri es el encaje perfecto para su antiguo club. El delantero elogió la inteligencia táctica del excentrocampista del Manchester City y su demostrada regularidad en los mayores escenarios internacionales.

«Es un jugador que sabe lo que necesita el equipo, cómo jugar hacia adelante, pero también cómo aportar un poco más en defensa», explicó Lewandowski. «Es el tipo de jugador con experiencia que creo que necesita este equipo. Es un futbolista que ha rendido al máximo nivel no solo en el Mundial, sino desde hace ya muchos años».

El prolífico delantero también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre su propia etapa en España. Después de fichar por el Barcelona en 2022, disfrutó de un exitosísimo ciclo de cuatro temporadas, en el que conquistó tres títulos de LaLiga y ganó el prestigioso Trofeo Pichichi antes de buscar un nuevo desafío.

«Fueron cuatro años muy especiales para mí en Barcelona», añadió. «Pero llega un momento en el que tienes que probar algo diferente y dar un nuevo paso, y ahora soy muy feliz».



