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«Sabe lo que necesita el equipo»: Robert Lewandowski elogia el fichaje de Rodri por el Barcelona y se sincera sobre su emotiva salida del Camp Nou
El delantero del Chicago Fire elogia la gestión del Barcelona
Lewandowski ha expresado su firme aprobación por la decisión del Barcelona de llevar al campeón del mundo español Rodri a Cataluña. El veterano delantero dejó el Camp Nou para fichar por el Chicago Fire, dejando un importante vacío de liderazgo en el vestuario de Hansi Flick.
Para cubrir ese vacío, Flick insistió específicamente en el fichaje de Rodri. El técnico azulgrana identificó al experimentado centrocampista como el candidato ideal para asumir ese nivel de responsabilidad tras la marcha del internacional polaco a Estados Unidos.
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«Sabe lo que necesita el equipo»
En declaraciones a Radio Marca, Lewandowski destacó exactamente por qué Rodri es el encaje perfecto para su antiguo club. El delantero elogió la inteligencia táctica del excentrocampista del Manchester City y su demostrada regularidad en los mayores escenarios internacionales.
«Es un jugador que sabe lo que necesita el equipo, cómo jugar hacia adelante, pero también cómo aportar un poco más en defensa», explicó Lewandowski. «Es el tipo de jugador con experiencia que creo que necesita este equipo. Es un futbolista que ha rendido al máximo nivel no solo en el Mundial, sino desde hace ya muchos años».
El prolífico delantero también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre su propia etapa en España. Después de fichar por el Barcelona en 2022, disfrutó de un exitosísimo ciclo de cuatro temporadas, en el que conquistó tres títulos de LaLiga y ganó el prestigioso Trofeo Pichichi antes de buscar un nuevo desafío.
«Fueron cuatro años muy especiales para mí en Barcelona», añadió. «Pero llega un momento en el que tienes que probar algo diferente y dar un nuevo paso, y ahora soy muy feliz».
Un ajuste emocional a través del Atlántico
El prolífico delantero también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre su propia etapa en España. Tras fichar por el Barcelona en 2022 procedente del Bayern de Múnich, Lewandowski disfrutó de una etapa de cuatro temporadas muy exitosa, en la que conquistó tres títulos de LaLiga y ganó el prestigioso Trofeo Pichichi antes de buscar un nuevo desafío.
«Fueron cuatro años muy especiales para mí en Barcelona», añadió. «Pero llega un momento en el que tienes que probar algo diferente y dar un nuevo paso, y ahora soy muy feliz».
Lewandowski admitió que adaptarse a la vida fuera de Europa requiere paciencia. Mudarse a Estados Unidos representa un enorme cambio cultural y deportivo para el delantero, mientras se adapta a su nueva vida en Chicago.
«Es normal [necesitar tiempo], no solo porque estoy dejando Europa, sino también porque me estoy mudando a Estados Unidos», añadió.
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Siguiendo de cerca a Cataluña
Mientras Lewandowski se centra en adaptarse a la vida en el Chicago Fire y afrontar los desafíos únicos de la MLS, tiene la intención de seguir muy de cerca el proyecto de Flick en España. Con Rodri asentado ahora como ancla en el centro del campo y aportando un liderazgo crucial, el Barcelona buscará dar continuidad a sus recientes éxitos nacionales.
"No soy una persona muy emocional, soy más bien frío, pero este es un momento en el que siempre estaré ahí para apoyar y ayudar al FC Barcelona y a mis excompañeros", concluyó. "Estoy viendo lo que está pasando ahora y estoy seguro de que van a ganar muchos partidos".
El Barça esperará que su pronóstico se cumpla mientras integra por completo a su fichaje estrella para el centro del campo en el once inicial.
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