Los azerbaiyanos del Sabah FK Bakú vencen a los israelíes del Be'er Sheva por 5-2 en la prórroga en el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League y, después de haber perdido la ida por 2-1, se clasifican para la League Phase de la principal competición continental de clubes. El Sabah juega habitualmente en el Bank Respublika Arena, en Masazır, un pequeño estadio con capacidad para 13.000 espectadores, mientras que el partido de hoy se disputó en el Tofiq Bahramov Republican Stadium, en Bakú, ante 30.000 espectadores.
El conjunto israelí arranca bien y a los diez minutos ya está por delante gracias a Zlatanovic, pero al final del primer tiempo llega el gol del empate firmado por Nwachukwu. La segunda parte se abre con Mizrahi, que en el minuto 61 vuelve a adelantar al Be'er Sheva; en el minuto 74 vuelve a llegar el empate de los locales gracias a Rakhmonaliyev. Pero en el final del partido llega el mazazo para los visitantes: con el tiempo cumplido, Mutallimov firma el gol de la remontada que manda a los dos equipos a la prórroga. Ahí el conjunto israelí se derrumba y los azerbaiyanos lo aprovechan para arrollar gracias a Mbina y Mickels, cerrando el partido con un 5-2.