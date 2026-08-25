Fundado en 2017 en Bakú, el Sabah es una de las realidades emergentes del fútbol azerbaiyano. Tras su rápida escalada desde la segunda división hasta la Premyer Liqası, el club ha empezado a hacerse un sitio como protagonista, hasta conquistar su primer título nacional en la temporada 2025-26 y dos Copas de Azerbaiyán consecutivas.





El punto de inflexión ha llegado precisamente en los últimos años, con un Sabah capaz de poner fin al dominio del Qarabağ e imponerse tanto en la liga como en la copa. Un éxito que ha consolidado el crecimiento de la entidad y ha puesto los focos también sobre el panorama internacional.





El club de Bakú ya ha acumulado experiencia en las competiciones de la UEFA, al participar en dos ocasiones en la Conference League. El salto de calidad ha llegado precisamente hoy, en una fecha que quedará para la historia, el 25 de agosto de 2026, cuando el Sabah ha escrito la página más importante de su joven historia: después de superar a The New Saints, KuPS y Aarhus en las rondas preliminares y al Hapoel Be’er Sheva en el playoff, ha logrado por primera vez el acceso a la fase de liga de la Champions League.





Una escalada impresionante para una entidad nacida hace apenas nueve años y hoy lista para asomarse por primera vez al escenario más prestigioso del fútbol europeo.



