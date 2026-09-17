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Ryan Reynolds y Rob McElhenney se burlan del escándalo del «Spygate» del Southampton en un divertidísimo vídeo de Wrexham en redes sociales
Las estrellas de Hollywood se burlan del drama en el campo de entrenamiento
Los propietarios de Wrexham, Reynolds y McElhenney, dos estrellas de primera fila, nunca han tenido reparos en usar su plataforma para un poco de guerra psicológica, y su último sketch en redes sociales ha preparado el terreno para un duelo caliente. En un vídeo publicado en la cuenta oficial de Wrexham en X, el dúo se burló de la reciente historia de espionaje en el campo de entrenamiento de Southampton, en referencia al incidente en el que los Saints fueron expulsados de la final del play-off y sancionados con una deducción de cuatro puntos después de que un becario fuera sorprendido espiando una sesión de entrenamiento de Middlesbrough.
El vídeo comienza con Reynolds saliendo de detrás de un árbol, siguiendo el tema de la observación clandestina. Aparentemente como promoción de su patrocinador en la camiseta, Firefox, la estrella de Deadpool bromeó: «Hoy, sin ningún motivo en particular, queremos hablar de la importancia de la privacidad». McElhenney, creador de It's Always Sunny in Philadelphia, se sumó rápidamente y añadió: «En concreto, de cómo evitar que los espías vean lo que estás haciendo».
- Istimewa
Referencias a las consecuencias del Spygate
Cuando la conversación derivó hacia la seguridad en internet y la gestión de clubes, Reynolds bromeó con buscar «cómo dirigir un club de fútbol» antes de que la pareja declarara que la privacidad es «importante para la gente de todo el mundo». Mencionaron específicamente a Middlesbrough, Oxford United e Ipswich Town, los clubes señalados en los incidentes de espionaje de la campaña anterior.
Reynolds cerró el segmento satírico afirmando: «Refrescante, ¿eh? Una organización que de verdad respeta tu privacidad». El vídeo de 59 segundos alcanzó un clímax hilarante cuando la pareja miró un teléfono móvil que, supuestamente, mostraba a un equipo de pickleball de Southampton entrenándose.
Parkinson deja atrás la polémica
A pesar del tono distendido de los propietarios, el entrenador del Wrexham, Phil Parkinson, está adoptando una postura más profesional sobre el asunto. El Wrexham terminó séptimo la temporada pasada y fue técnicamente el equipo más afectado por la reestructuración del play-off tras la descalificación de los Saints. Sin embargo, el técnico quiere asegurarse de que sus jugadores sigan centrados en la tarea que tienen entre manos, en lugar de en agravios del pasado.
Al reflexionar sobre la situación, Parkinson dejó clara la postura de su equipo respecto a las resoluciones previas de la EFL. «Somos el equipo que obviamente se vio afectado porque fuimos séptimos, pero aceptamos la decisión de la EFL al respecto», dijo Parkinson. «Southampton fue castigado por ello y ha tenido que aceptar su castigo y seguir adelante. Realmente, es todo lo que puedo decir sobre ello, ya pasó. Nosotros estamos concentrados en lo que tenemos que hacer y ellos, del mismo modo, están igual».
- Getty Images Sport
Se avecina un choque crucial en el Championship
El Southampton visita el Racecourse Ground este sábado y ocupa actualmente la novena posición de la tabla con 10 puntos, tres por delante del Wrexham, que es 19.º. El recuerdo de su último enfrentamiento sigue muy presente para el conjunto del norte de Gales, ya que el Southampton logró una contundente victoria por 5-1 en el Racecourse en abril.
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