Ryan Reynolds y Rob McElhenney le dan al entrenador del Wrexham, Phil Parkinson, un «trabajo de por vida», ya que las superestrellas de Hollywood prometen no despedir nunca al entrenador de los Red Dragons, que ha batido récords.

Parkinson tendrá todas las oportunidades para llevar al Wrexham a la meta. El copresidente McElhenney ha declarado a The Athletic que mantiene una fe inquebrantable en la capacidad de un hombre que nunca ha cedido ante la presión: «Phil ha sido el eje central de todo esto.

Que él haya asumido ese riesgo y se haya embarcado en este viaje con nosotros —no, que haya creado ese viaje y el plan— ha sido... crítico no es la palabra... esencial no es la palabra. No sé si tengo las palabras para describir plenamente lo importante que ha sido Phil para la historia y el éxito del Wrexham.

Al principio de nuestras conversaciones, me dijo: "Una cosa que tengo clara es que algún día me despedirás". Le respondí: "¿En serio?". Me dijo que todos los entrenadores de fútbol saben que en algún momento serán despedidos. Le dije: "De acuerdo, es justo, y entiendo que forma parte del trabajo".

Pero Ryan y yo hablamos todo el tiempo y no veo ningún escenario en el que Phil Parkinson sea despedido. No tiene sentido. Él ha sido el arquitecto, el creador de todo esto. Desde nuestra perspectiva, tiene el trabajo de por vida. A menos que encuentre otro trabajo que quiera hacer, es nuestro entrenador. Es nuestro mánager. Es nuestro hombre.

Sé que suena tonto y quizá irresponsable decirlo públicamente, pero la verdad es que eso es lo que sentimos. Y siempre hemos mostrado nuestros sentimientos abiertamente. Siempre hemos sido lo más honestos posible».

