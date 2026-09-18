Vardy, ganador de la Premier League, se encontró sin club en el verano de 2026 después de romper sus vínculos con la Cremonese tras su descenso de la Serie A. Solo disfrutó de una temporada de su aventura italiana, muy lejos de casa.

Se especuló con varios posibles destinos para el exinternacional inglés, y en un momento se llegó a sugerir que podría volver al Leicester y ayudar a los Foxes a reconstruirse tras descensos consecutivos que los han dejado hundidos en la League One.

La emoción quedó al margen en ese caso, con Vardy dispuesto a tener paciencia y esperar la oferta adecuada. Muchos lo veían como el encaje perfecto para ‘Bienvenidos a Wrexham’ y para el par de copropietarios de Hollywood del Racecourse Ground.

Ese cambio podía tener cierto atractivo, pero fue el Burnley, que cuenta con la leyenda de la NFL JJ Watt entre sus inversores, el que finalmente puso sobre la mesa un contrato de 12 meses. Vardy se enfrentará ahora a Reynolds y Mac en la Championship.