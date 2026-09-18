Getty/GOAL
Traducido por
¡Ryan Reynolds y Rob Mac se quedaron sin él! «Había algo ahí» en las conversaciones sobre el fichaje de Jamie Vardy por el Wrexham, mientras se respalda al nuevo chico del Burnley para jugar mucho más allá de los 40 años
Vardy se unió a Watt en el Burnley en lugar de Reynolds y Mac
Vardy, ganador de la Premier League, se encontró sin club en el verano de 2026 después de romper sus vínculos con la Cremonese tras su descenso de la Serie A. Solo disfrutó de una temporada de su aventura italiana, muy lejos de casa.
Se especuló con varios posibles destinos para el exinternacional inglés, y en un momento se llegó a sugerir que podría volver al Leicester y ayudar a los Foxes a reconstruirse tras descensos consecutivos que los han dejado hundidos en la League One.
La emoción quedó al margen en ese caso, con Vardy dispuesto a tener paciencia y esperar la oferta adecuada. Muchos lo veían como el encaje perfecto para ‘Bienvenidos a Wrexham’ y para el par de copropietarios de Hollywood del Racecourse Ground.
Ese cambio podía tener cierto atractivo, pero fue el Burnley, que cuenta con la leyenda de la NFL JJ Watt entre sus inversores, el que finalmente puso sobre la mesa un contrato de 12 meses. Vardy se enfrentará ahora a Reynolds y Mac en la Championship.
- Getty/GOAL
¿Estuvo alguna vez el Wrexham en la pelea por el fichaje de Vardy?
Preguntado por si alguna vez hubo algo de cierto en los rumores sobre el Wrexham, Simpson, excompañero de Vardy en el Leicester, que hablaba por cortesía de Free Bets, sede de los mejores sitios de apuestas, dijo a GOAL: «Creo que había algo ahí. Hubo varias cosas que estaban ahí. Sí hablé con él.
«¿Sabes lo que quería? Sé que ya ha pasado, pero me habría gustado verlo ir al Everton. Necesitas un delantero, quedan 20 minutos de partido, sale por [Thierno] Barry. En fin, eso no pasó. Es solo lo que yo pensaba.
«Sigue en forma, sigue estando rápido, sigue siendo un jugador que te va a dar goles. No tiene ningún problema con eso, con el peso y demás. Espero que empiece a jugar más partidos y a marcar goles, porque así es Jamie Vardy. Siempre tiene otra historia, otro capítulo».
Vardy jugará más allá de los 40, como Ronaldo e Ibrahimovic
El contrato de Vardy en Turf Moor le llevará más allá de una fecha señalada, el 11 de enero. Entonces cumplirá 40 años y se unirá a un selecto club de jugadores, en el que figuran nombres como Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Gianluigi Buffon y Zlatan Ibrahimovic, que han competido al máximo nivel más allá de esa edad.
Preguntado sobre si aún quedan algunos capítulos por escribir en el cuento de hadas de Vardy, mientras se adentra en el mundo de YouTube y de las retransmisiones de partidos de la Bundesliga, Simpson añadió: «Creo que todavía tiene más dentro.
«Creo que todo dependerá de cómo le gestionen con el martes y el sábado. Recuerdo cuando hizo eso en el Leicester, cuando logró el ascenso con el equipo. Marcó más de 20 goles. Se cuida, pero necesita que le gestionen bien porque es duro hacerlo, sobre todo en el Championship. Todo depende de cómo le gestione el entrenador. Mientras siga teniendo hambre, y la tiene, podría jugar otro año después.
«También está pensando en el futuro y haciendo sus cositas, que por cierto es lo correcto. Espero que siga porque solo quedamos unos pocos de aquel equipo [campeón de la Premier League con el Leicester] que todavía seguimos jugando».
- Getty
Burnley y Wrexham buscan chispa en el Championship 2026-27
Nunca existe el riesgo de que Vardy dé menos del 100 % a cualquier causa. Hasta ahora ha disputado una aparición de 25 minutos saliendo desde el banquillo con el Burnley, con los Clarets atravesando un inicio de temporada sorprendentemente desastroso que les ha dejado sin victorias y hundidos en el último puesto de la tabla del Championship.
El Wrexham también ha pasado por un mal momento, sumando siete puntos en otros tantos partidos, y ambos clubes buscarán inspiración en algún sitio de cara a un parón internacional que permitirá pulsar colectivamente el botón de reinicio.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias