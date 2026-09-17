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Ryan Reynolds y Rob Mac se burlan del escándalo del «Spygate» del Southampton en un desternillante vídeo del Wrexham en redes sociales
Las estrellas de Hollywood se burlan del drama en el campo de entrenamiento
Los propietarios de primer nivel de Wrexham, Reynolds y Mac, nunca han tenido reparos en usar su plataforma para un poco de guerra psicológica, y su último sketch en redes sociales ha preparado el terreno para un duelo caliente. En un vídeo publicado en la cuenta oficial de Wrexham en X, el dúo se burló de la reciente historia de espionaje en el campo de entrenamiento del Southampton, en referencia al incidente en el que los Saints fueron expulsados de la final del play-off y sancionados con una deducción de cuatro puntos después de que un becario fuera sorprendido espiando un entrenamiento del Middlesbrough.
El vídeo comienza con Reynolds apareciendo detrás de un árbol, siguiendo el tema de la observación clandestina. Supuestamente como promoción de su patrocinador en la camiseta, Firefox, la estrella de Deadpool bromeó: "Hoy, sin ningún motivo en particular, queremos hablar de la importancia de la privacidad". El creador de It's Always Sunny in Philadelphia, Mac, se unió rápidamente y añadió: "En concreto, cómo evitar que los espías vean lo que estás haciendo".
- Istimewa
Referencias a las consecuencias del «Spygate»
Cuando la conversación derivó hacia la seguridad en internet y la gestión de clubes, Reynolds bromeó con buscar «cómo dirigir un club de fútbol» antes de que ambos declararan que la privacidad es «importante para la gente de todas partes». Mencionaron específicamente a Middlesbrough, Oxford United e Ipswich Town, los clubes señalados durante los incidentes de espionaje de la campaña anterior.
Reynolds cerró el segmento satírico afirmando: «Refrescante, ¿eh? Una organización que de verdad respeta tu privacidad». El clip de 59 segundos alcanzó un hilarante clímax cuando ambos miraron un teléfono móvil que, supuestamente, mostraba a un equipo de pickleball de Southampton entrenándose.
Parkinson pasa página tras la polémica
A pesar del enfoque desenfadado de los propietarios, el entrenador del Wrexham, Phil Parkinson, está adoptando una postura más profesional sobre el asunto. El Wrexham acabó séptimo la temporada pasada y fue técnicamente el equipo más afectado por la reestructuración del play-off tras la descalificación de los Saints. Sin embargo, el técnico quiere asegurarse de que sus jugadores sigan centrados en la tarea que tienen entre manos y no en agravios del pasado.
Al reflexionar sobre la situación, Parkinson dejó clara la posición de su equipo con respecto a las decisiones anteriores de la EFL. «Somos el equipo que, obviamente, se vio afectado porque fuimos séptimos, pero aceptamos la decisión de la EFL sobre eso», dijo Parkinson. «Southampton fue castigado por ello y ha tenido que aceptar su castigo y seguir adelante. Eso es realmente todo lo que puedo decir al respecto, ya ha pasado. Nosotros nos estamos concentrando en lo que tenemos que hacer y ellos, del mismo modo, están igual».
- Getty Images Sport
Se avecina un choque crucial en el Championship
El Southampton visita este sábado el Racecourse Ground, actualmente en la novena posición de la tabla con 10 puntos, tres por delante del Wrexham, que es 19.º. El recuerdo de su último enfrentamiento sigue muy presente para el conjunto del norte de Gales, ya que los Saints lograron una contundente victoria por 5-1 en el Racecourse en abril.
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