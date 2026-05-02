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Ryan Reynolds y Rob Mac advierten de un «problema muy grave» en el Wrexham si no consiguen el ascenso a la Premier League
Hay mucho en juego económicamente en la lucha por el ascenso del Wrexham
La lucha del Wrexham por alcanzar la Premier League cobra especial importancia ahora que el club compite en la Championship. Según el Dr. Rob Wilson, experto en finanzas deportivas, la diferencia económica entre lograr el ascenso o fracasar puede ser enorme para el equipo galés. La verdadera recompensa es el ascenso mismo: llegar a la Premier generaría unos 120 millones de libras, por lo que fallar en el intento privaría al club de una oportunidad económica transformadora.
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Un experto en finanzas expone los riesgos a los que se enfrenta el club
En declaraciones a OLBG, Wilson afirmó que quedarse fuera de los play-offs supone un revés financiero de unos 15 millones de libras en ingresos por entradas y patrocinios.
«Quedarse fuera de los play-offs supone perder unos 15 millones de libras en ingresos por taquilla y patrocinios de esos partidos», explicó el profesor Wilson.
Si además no ascienden a la Premier League, la pérdida sube a 120 millones de libras. Para Wrexham, que ha invertido mucho en los últimos dos años y planea un nuevo centro de entrenamiento y ampliar su estadio, las consecuencias serían aún mayores».
Añadió: «Para el Wrexham esta temporada, de lo que realmente estamos hablando es de una oportunidad de coste si se pierden los play-offs para entrar en la Premier League», concluyó el profesor Wilson. Ese fracaso supondría una pérdida de ingresos de 120 millones de libras, además de todos los contratos de jugadores asociados que tienen en la Championship, donde esperaban asegurarse ese ascenso adicional. No lograr el ascenso en 2027, con sus actuales niveles de gasto, sería un problema muy serio para Rob Mac y Ryan Reynolds».
La estrategia de inversión consiste en ascender por la pirámide.
El ascenso del Wrexham en la pirámide del fútbol inglés se ha impulsado con la fuerte inversión de los propietarios Reynolds y Rob Mac. Además de fichajes, el club ha anunciado proyectos de infraestructura, como un nuevo campo de entrenamiento y la ampliación del Racecourse Ground. Según Wilson, los ingresos en la Championship podrían rondar los 50 millones de libras, pero el gasto continuo hace que el club siga dependiendo del respaldo externo hasta que llegue a la Premier League.
«Su facturación rondaba los 33 millones de libras en la League One», explicó. «Los salarios superaban los 20 millones, lo que provocó pérdidas de unos 15 millones, frente a los 2,7 millones del año anterior. El Wrexham ya gasta más de lo que ingresa, y eso exige estar en categorías superiores».
«Con toda su actividad extra, sus ingresos medios en la Championship quizá lleguen a 50 millones de libras, pero han fichado a más jugadores».
- AFP
La campaña promocional cobra cada vez más importancia
El Wrexham lucha por ascender a la Premier League y el sábado se mide al Middlesbrough. El equipo de Phil Parkinson es sexto y rivaliza con Hull City y Derby County por la última plaza de play-off.