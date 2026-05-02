En declaraciones a OLBG, Wilson afirmó que quedarse fuera de los play-offs supone un revés financiero de unos 15 millones de libras en ingresos por entradas y patrocinios.

«Quedarse fuera de los play-offs supone perder unos 15 millones de libras en ingresos por taquilla y patrocinios de esos partidos», explicó el profesor Wilson.

Si además no ascienden a la Premier League, la pérdida sube a 120 millones de libras. Para Wrexham, que ha invertido mucho en los últimos dos años y planea un nuevo centro de entrenamiento y ampliar su estadio, las consecuencias serían aún mayores».

Añadió: «Para el Wrexham esta temporada, de lo que realmente estamos hablando es de una oportunidad de coste si se pierden los play-offs para entrar en la Premier League», concluyó el profesor Wilson. Ese fracaso supondría una pérdida de ingresos de 120 millones de libras, además de todos los contratos de jugadores asociados que tienen en la Championship, donde esperaban asegurarse ese ascenso adicional. No lograr el ascenso en 2027, con sus actuales niveles de gasto, sería un problema muy serio para Rob Mac y Ryan Reynolds».