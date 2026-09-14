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Ryan Giggs ve al centrocampista del Manchester United Kobbie Mainoo capaz de alcanzar el increíble nivel de Paul Scholes
Impresionante actuación en el derbi
Mainoo fue titular y disputó los 90 minutos completos en la derrota por 1-0 del Manchester United ante el Manchester City, que acabó con 10 jugadores, en Old Trafford el domingo. A pesar del resultado negativo, Giggs quedó muy impresionado por la resiliencia del centrocampista.
En declaraciones en el canal de YouTube de Rio Ferdinand, Giggs analizó la actuación y elogió rasgos físicos concretos del joven. «No es velocidad, es aceleración», señaló Giggs. «Así que no es rapidísimo, pero tiene esa aceleración y, ya sabes, es fuerte físicamente. Es un muy, muy buen jugador».
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Comparando la visión con Scholes
Giggs comparó específicamente la visión de Mainoo con la de Scholes, sugiriendo que puede desarrollar ese rango de pase de élite. Cuando le preguntaron si el centrocampista podía alcanzar el nivel de visión de Scholes, Giggs respondió de forma positiva.
«Sí, quiero decir, ese debería ser realmente el primer pase que busca un centrocampista, ya sabes, un balón al espacio o ese cambio de juego de 30 yardas, potencialmente», explicó. «Ese pase hacia delante debería ser el primero en el que piensas. Así que, si añade eso a su juego, además del regate y del pase corto, ¿quién sabe?»
Aprendiendo sobre la marcha
El exextremo galés también se mostró comprensivo con la exigencia física de la batalla en el centro del campo ante su rival local, y destacó cómo Mainoo se exigió continuamente.
«Sentí pena por él en los últimos 10 minutos porque seguía intentando hacer [demasiado]. Le quitaron el balón porque seguía intentando hacer lo correcto, y simplemente no tenía la energía para hacerlo», observó Giggs. Y añadió: «Como... centrocampista central del Man Utd, sigue siendo joven, sigue aprendiendo el juego y tiene que aprender sobre la marcha».
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¿Qué le espera ahora a Mainoo?
El Manchester United ha depositado claramente una enorme confianza en Mainoo, y la cúpula del club está encantada con su rápido desarrollo a las órdenes de Michael Carrick. El joven centrocampista buscará ahora perfeccionar su pase hacia adelante y mantener su notable progresión mientras el equipo se prepara para sus próximos partidos de la Premier League.
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