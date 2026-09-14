Ryan Giggs ve al centrocampista del Manchester United Kobbie Mainoo capaz de alcanzar el increíble nivel de Paul Scholes

Mainoo fue titular y disputó los 90 minutos completos en la derrota por 1-0 del Manchester United ante el Manchester City, que acabó con 10 jugadores, en Old Trafford el domingo. A pesar del resultado negativo, Giggs quedó muy impresionado por la resiliencia del centrocampista.

En declaraciones en el canal de YouTube de Rio Ferdinand, Giggs analizó la actuación y elogió rasgos físicos concretos del joven. «No es velocidad, es aceleración», señaló Giggs. «Así que no es rapidísimo, pero tiene esa aceleración y, ya sabes, es fuerte físicamente. Es un muy, muy buen jugador».