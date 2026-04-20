El galés destacó que Carrick implantó un estilo ofensivo más tradicional sin fichajes en el mercado de invierno. Las victorias ante City y Arsenal devolvieron la ilusión a la afición del United. Giggs cree que una pretemporada completa mostrará más mejoras bajo el liderazgo de Carrick.

«El United siempre se ha caracterizado por que ningún jugador sea más rápido que el balón; eso se vio en ese pequeño triángulo en el partido contra el City y eso fue tras solo unos días de entrenamiento», explicó. «Veamos qué puede hacer con una pretemporada y consiguiendo los jugadores que quiere».