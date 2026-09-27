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¡Ruptura turca de Mancini! El seleccionador de Italia deja a Barella y Maldini en casa para evitar una pesadilla con el vuelo
Mancini divide la convocatoria de Italia para evitar el agotador viaje a Turquía
El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, tomó una audaz decisión táctica al dividir su convocatoria de 33 jugadores antes del partido de la UEFA Nations League contra Turquía en Bursa. En lugar de volar con toda la expedición al Ataturk Spor Kompleksi, Mancini dejó a diez jugadores en el Centro Técnico Federal de Coverciano.
Una convocatoria reducida de 23 jugadores tomó el vuelo a Turquía para disputar el partido del grupo a domicilio.
La decisión estratégica busca proteger a jugadores clave de un desgaste innecesario por el viaje durante una exigente ventana internacional.
- Insidefoto
Barella y Maldini encabezan el grupo que se queda en Coverciano
Los diez jugadores que permanecen en Florencia incluyen al centrocampista del Inter Nicolo Barella, al delantero del Monza Daniel Maldini y al defensa de la Roma Gianluca Mancini. Junto a ellos están Honest Ahanor, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Massimo Pessina, Samuele Ricci y Mohamed Ali Zoma.
Mancini organizó en Coverciano un programa especializado de entrenamiento y recuperación física para mantener el máximo nivel de forma competitiva del grupo descartado.
Los jugadores en descanso siguen trabajando con los miembros del cuerpo técnico y médico Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari y Luca Bossi.
Rotación estratégica diseñada para dar prioridad a los partidos contra el Paris y el Bolonia
La división de la plantilla de Mancini imita enfoques de gestión de cargas de alto rendimiento utilizados en el fútbol europeo de élite. Al evitar a diez jugadores un exigente viaje de ida y vuelta a Bursa, el cuerpo técnico se aseguró de que la mitad de la plantilla se mantenga fresca para los próximos compromisos de la Nations League.
Italia afronta un viaje de alto riesgo a París para jugar contra Francia el 2 de octubre, antes de regresar a casa para recibir a Turquía en Bolonia el 5 de octubre.
El cuerpo técnico priorizó la conservación de energía para maximizar el rendimiento en los tres partidos internacionales.
- Flash Press Agency
Italia se prepara para el duelo de Bursa antes de volver a reunir a toda la plantilla
Los 23 jugadores seleccionados para el viaje completan la preparación del partido en Bursa antes del encuentro del domingo por la tarde contra la Turquía de Vincenzo Montella. El partido comienza a las 20:45, hora italiana.
Tras el pitido final en Bursa, la expedición regresa a Italia para reunirse con el grupo de Coverciano.
A continuación, Mancini prepara a su plantilla completa de 33 jugadores para el próximo viaje a París, donde se medirá a Francia.
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