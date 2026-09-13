Kosta Runjaic, entrenador del Udinese, habla en rueda de prensa en la víspera del partido del Udinese, uno de los encuentros del lunes de la cuarta jornada de la Serie A: «Contra el Inter hará falta una gran actuación. Son el mejor equipo de la Serie A, en verano se han reforzado, tienen un grupo que juega junto desde hace muchos años, con un estilo reconocible al margen del entrenador. Chivu ha retomado los principios de juego que ya estaban presentes y ha aportado todavía más energía. En Madrid, contra un equipo del nivel del Real, el Inter dominó en algunas fases del partido, así que sabemos lo que nos espera y que tendremos que hacer mucho, sabiendo también sufrir. Tenemos varios lesionados pero no nos gusta quejarnos, intentaremos sacar lo mejor posible de este partido. Se parte del 0-0 e intentaremos hacer un buen partido, luego veremos cuál será el resultado».
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Runjaic: «En Madrid, el Inter dominó. Tenemos muchos lesionados, pero no nos quejamos»
Sobre convocados y lesionados: "Chakvetadze se está entrenando con regularidad con el grupo, la lesión está superada y está listo para jugar -informa Sportmediaset-. Veremos mañana cuál será la evolución del partido, hemos contemplado distintos escenarios, pero el plan es darle algunos minutos. Jovanovic acaba de llegar, no tiene muchos entrenamientos con nosotros en las piernas, pero si hiciera falta está listo para jugar. Zanoli y Zaniolo no estarán contra el Inter, pero soy optimista y espero tenerlos contra el Cagliari. A los otros lesionados, si todo va como tiene que ir, los recuperaremos al regreso del parón".
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