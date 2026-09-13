Runjaic: «En Madrid, el Inter dominó. Tenemos muchos lesionados, pero no nos quejamos»

Kosta Runjaic, entrenador del Udinese, habla en rueda de prensa en la víspera del partido del Udinese, uno de los encuentros del lunes de la cuarta jornada de la Serie A: «Contra el Inter hará falta una gran actuación. Son el mejor equipo de la Serie A, en verano se han reforzado, tienen un grupo que juega junto desde hace muchos años, con un estilo reconocible al margen del entrenador. Chivu ha retomado los principios de juego que ya estaban presentes y ha aportado todavía más energía. En Madrid, contra un equipo del nivel del Real, el Inter dominó en algunas fases del partido, así que sabemos lo que nos espera y que tendremos que hacer mucho, sabiendo también sufrir. Tenemos varios lesionados pero no nos gusta quejarnos, intentaremos sacar lo mejor posible de este partido. Se parte del 0-0 e intentaremos hacer un buen partido, luego veremos cuál será el resultado».