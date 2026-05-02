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FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Tim Ursinus

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Rumor picante antes de la vuelta: el PSG quiere a la estrella del Bayern

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H. Kane

El París Saint-Germain busca reforzar su delantera este verano y, según rumores, Harry Kane, del Bayern de Múnich, está en la lista de candidatos.

Según el podcast de Bild «Bayern-Insider», el inglés está en la lista de deseos del París Saint-Germain.

  • Según Christian Falk, el PSG ahorraría para fichar un «superdelantero», pero hay pocos candidatos top. 

    El contrato de Kane en Múnich vence en 2027, así que el próximo curso será su último año de vínculo. Aun así, no se espera que deje al campeón alemán, ni siquiera si el PSG lo tienta con “muchísimo dinero”, como indicó Falk. Lo más probable es que renueve.

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    ¿Fichará Kane un nuevo contrato antes del Mundial?

    Los responsables del Bayern se mostraron recientemente optimistas respecto a que se alcanzará un acuerdo para continuar la colaboración. «Ya se sabe que tenía una cláusula de rescisión. No la ha ejercido, lo que indica que, en cualquier caso, se quedará en Múnich. Ahora, como acordamos, los responsables operativos hablarán con él tras la temporada», explicó el expresidente Karl-Heinz Rummenigge a t-online y subrayó: «El objetivo es renovar su contrato».

    El director deportivo, Max Eberl, confirmó que en las próximas semanas se sentarán a hablar: «Antes del Mundial trataremos de llegar a un acuerdo». 

    El propio Kane ha reiterado que se siente muy a gusto en Múnich, por lo que un regreso inmediato a la Premier League, rumoreado en varias ocasiones, queda aparcado. Sobre todo porque aún podría batir el récord goleador de Alan Shearer. Shearer lidera la lista con 260 goles, mientras que Kane suma 47 menos.

  • Kane está cuajando una temporada espectacular con el Bayern de Múnich

    En verano de 2023 Kane fichó por el Bayern procedente del Tottenham por unos 100 millones de euros. Desde entonces ha marcado 138 goles en 141 partidos. Esta temporada, con 32 años, suma 54 goles y siete asistencias. Junto a Michael Olise y Luis Díaz forma el trío ofensivo más peligroso de Europa. 

    En la ida contra el PSG, pese a la derrota 4-5, el tridente superó los 100 goles en conjunto. La vuelta será el miércoles.  

  • FC Bayern de Múnich: estadísticas de Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz

    EstadísticasHarry KaneMichael OliseLuis Díaz
    Partidos464746
    Goles542026
    Asistencias72921
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