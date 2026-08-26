Según The Athletic, el Al-Hilal está cerca de cerrar un importante acuerdo con el Aston Villa por Watkins, estructurado en torno a una cantidad inicial de 50 millones de libras, además de variables por rendimiento. El club de la Saudi Pro League espera que el delantero viaje en breve para pasar el reconocimiento médico antes de firmar un contrato de tres años en Riad.

La operación garantiza al Villa un importante retorno de su inversión después de ficharlo procedente del Brentford en 2020 por los entonces 28 millones de libras, récord del club, más 5 millones de libras en variables. En 278 apariciones en todas las competiciones con el club de West Midlands, Watkins sumó 108 goles y 47 asistencias, consolidándose como un goleador de primer nivel en la Premier League y como internacional con Inglaterra.