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¡Rumbo a Arabia Saudí! Al-Hilal se acerca a un acuerdo de más de 50 millones de libras por la estrella del Aston Villa Ollie Watkins, mientras la llegada de Nicolas Jackson allana el camino
El Al-Hilal alcanza un acuerdo por Watkins
Según The Athletic, el Al-Hilal está cerca de cerrar un importante acuerdo con el Aston Villa por Watkins, estructurado en torno a una cantidad inicial de 50 millones de libras, además de variables por rendimiento. El club de la Saudi Pro League espera que el delantero viaje en breve para pasar el reconocimiento médico antes de firmar un contrato de tres años en Riad.
La operación garantiza al Villa un importante retorno de su inversión después de ficharlo procedente del Brentford en 2020 por los entonces 28 millones de libras, récord del club, más 5 millones de libras en variables. En 278 apariciones en todas las competiciones con el club de West Midlands, Watkins sumó 108 goles y 47 asistencias, consolidándose como un goleador de primer nivel en la Premier League y como internacional con Inglaterra.
- AFP
Nicolas Jackson llega como sustituto
El Aston Villa allanó el camino para la salida de Watkins al asegurarse rápidamente a su sustituto, al acordar un paquete total de 65 millones de libras con el Chelsea por Nicolas Jackson a primera hora de este miércoles.
Watkins ya se había quedado fuera de la derrota por 4-0 del Villa en la jornada inaugural ante el Brighton y, pese a volver a entrenarse el lunes y pedir disculpas a sus compañeros por la incertidumbre que seguía rodeando su situación, su salida de Villa Park parecía cada vez más inevitable.
Unai Emery se sincera sobre la rutina de los fichajes
A lo largo de todo el culebrón, Emery se ha mostrado abierto sobre las dificultades de gestionar a un jugador clave que busca un nuevo desafío. Tras la dura derrota de la jornada inaugural ante el Brighton, el técnico del Villa esquivó en un primer momento las preguntas sobre el futuro del delantero, al afirmar que el asunto era «cosa suya y de su agente», antes de añadir: «Solo puedo responder con mi silencio».
No obstante, más tarde Emery amplió la postura del club respecto al delantero inglés, al reconocer que la situación dependía de la evolución del mercado. Hablando antes del partido ante el Brighton, el español admitió que el Villa «tiene un problema con él», al tiempo que detalló la postura del club: «Tenemos ofertas por él. Es nuestro jugador, no quiero venderlo, pero eso puede cambiar porque, si es una buena opción para él, una buena opción para el club y puedo reemplazarlo, esta es la rutina que tenemos».
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El éxito en la Europa League y la creciente crisis de Aston Villa en ataque
Watkins se perdió solo un partido con el Villa la temporada pasada, en la que acumuló 55 apariciones, 21 goles y cinco asistencias para ayudar al equipo de Emery a conquistar el trofeo de la Europa League. Aunque el club seguía desesperado por retener a su delantero estrella, ofreciéndole una ampliación hasta 2030 para sustituir su actual contrato, que expira en 2028, el internacional inglés rechazó todos los acercamientos informales, dejando clara su intención de buscar un nuevo desafío.
Incluso con la llegada de Jackson inminente, el Villa afronta una falta de efectivos en ataque. Tammy Abraham está de baja para el inicio de la campaña por lesión, mientras que Brian Madjo, de 17 años, también seguirá fuera al menos hasta septiembre, un problema de fondo de armario que quedó en evidencia cuando el centrocampista Ross Barkley fue utilizado como falso nueve improvisado contra el Brighton.
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